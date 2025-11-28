Disidencias de las Farc publicaron comunicado amenazante contra periodistas de Noticias Caracol

Este viernes 28 de noviembre se conoció un pronunciamiento de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá en respuesta a las revelaciones que hizo Noticias Caracol sobre los presuntos nexos que tendría ese grupo armado ilegal con un alto funcionario de inteligencia del gobierno del presidente Gustavo Petro.

El pronunciamiento lo hicieron a nombre de la Dirección de los Bloques Comandante Jorge Suárez Briceño, Bloque Magadalenta Medio Comandante Gentil Duarte, y del Comando Conjunto del Sur Comandante Raúl Reyes.

Entre otras cosas, uno de sus voceros aseguró que hay actores políticos interesados en hacer campaña a partir de mentiras.

“Los moralistas y patriotas periodistas de Caracol Televisión, con el apoyo de agentes de la Dirección de Investigación Criminal de la Interpol de la Policía Nacional pretenden frenar los avances del proceso de paz, argumentando que lo estamos utilizando para fortalecernos. Se les olvida que nuestro desarrollo y crecimiento fue en pleno Gobierno Duque”, puntualizó uno de los voceros del grupo armado.

Más adelante, lanzan comentarios amenazantes en contra de los periodistas que revelaron la presunta infiltración de las disidencias de las Farc en el Gobierno nacional.

“La pregunta es: si tanto les gusta la guerra a algunos periodistas guerreristas, ¿por qué no se ponen las botas, el camuflado y se tercian el fúsil y se van al campo de batalla? Solo alientan desde el micrófono sin experimentar el sufrimiento de los hombres en armas", aseguró otra de las voceras del grupo armado ilegal.

Así mismo, señaló que lo que calificó como la difusión de “información falsa” va en contra del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Pero quizás el aparte más preocupante es cuando señalan directamente a la prensa de hacer parte del conflicto.

“Ese tipo de falsedades los hace un actor del conflicto armado”, agregó la vocera de las disidencias.

Disidencias de las Farc atacan a la libertad de prensa

Otro de los voceros de las disidencias de las Farc arremetió contra la libertad de prensa y señaló que debe estar por encima lo que consideró como el derecho de la población a recibir información veraz.

Según indicaron, la información compartida por los medios de comunicación apuntaba a torpedear los diálogos de paz de ese grupo armado ilegal con el gobierno del presidente Petro.

También eñalaron que su único contacto con militares y miembros de la Fuerza Pública fue en las mesas de diálogo de paz que ha abierto el actual Gobierno. En ese sentido, negaron cualquier nexo con altos funcionarios.

Por último, advirtieron que siguen teniendo voluntad de continuar con los esfuerzos de paz.

¿Qué reveló Noticias Caracol sobre los presuntos nexos de las disidencias con la inteligencia del Gobierno?

El pronunciamiento de las disidencias de las Faarc se dio después de que Noticias Caracol revelara en un extenso reportaje unos documentos que muestran un supuesto canal de comunicación entre las disidencias de las Farc y el director de Inteligencia Estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía.

Al parecer, Mejía, cuyo apodo era ‘El Chulo’, habría hecho la labor de acercar a los delincuentes con miembros de la Fuerza Pública.

Los documentos habrían sido encontrados en computadores que les incautaron a miembros del grupo armado ilegal en julio de 2024 en Antioquia. Entre otras cosas, se conocieron correos en los que mencionaban al general Juan Miguel Huertas y se referían a una supuesta reunión con él.

Huertas supuestamente se habría comprometido a ayudarles a los disidentes a crear empresas de seguridad privada como fachadas para permitir que transitaran de forma legal en territorio nacional.

Mejía ha negado insistentemente los señalamientos y ha advertido que no tiene ningún tipo de relación con las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá.

En todo caso, a raíz de estas revelaciones la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación y la Procuraduría suspendió temporalmente a Mejía y al general Huertas de su cargo. El presidente Gustavo Petro ha defendido a los funcionarios, pero también ordenó que se realicen análisis forenses sobre los documentos en los que los mencionan.