La millonaria recompensa que ofrece el gobierno para capturar los autores del crimen del teniente coronel

Gobierno ofrece millonaria recompensa para dar con los autores del crimen del coronel en Popayán.

El Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Defensa, dio a conocer una suma millonaria para dar con el paradero de los autores del crimen del Teniente Coronel Rafael Granados Rueda, asesinado en Popayán cuando se movilizaba en su vehículo.

Lea también: Nuevas revelaciones sobre los dos oficiales hallados muertos en el Cantón Norte, en Bogotá: tenían una cita

De acuerdo a la información suministrada por el ministro Pedro Sánchez, se ha dispuesto de 200 millones de pesos para quien suministre información que ayude a capturar a los asesinos. El jefe de la cartera dejó claro que este crimen no quedará impune:

“El cobarde asesinato de nuestro Teniente Coronel Rafael Granados Rueda no quedará impune. El repudiable crimen contra un oficial de nuestra Brigada contra el Narcotráfico N.° 3, ocurrido en Popayán, es un ataque directo a nuestro Ejército y por ende a Colombia", expresó Sánchez quien argumentó que se incrementarán operaciones militares en la zona.

“El cobarde asesinato de nuestro Teniente Coronel Rafael Granados Rueda no quedará impune. El repudiable crimen contra un oficial de nuestra Brigada contra el Narcotráfico N.° 3, ocurrido en Popayán, es un ataque directo a nuestro Ejército y por ende a Colombia. Se incrementaron las operaciones de nuestras Fuerzas Militares y nuestra Policía Nacional para cerrar el cerco, garantizar la seguridad de la población en el Cauca y apoyar plenamente el trabajo de la autoridad judicial".

El ministro pidió respeto y solidaridad por la familia del oficial asesinado.

“A la familia de nuestro oficial, toda nuestra solidaridad, acompañamiento y respeto en este momento doloroso. Honraremos su memoria con resultados contundentes, la Fuerza Pública no se detiene y cada vida entregada por Colombia fortalece nuestra determinación de derrotar a los criminales”.

Pronunciamiento de Petro

Al respecto, el presidente Gustavo Petro también tuvo palabras del vil asesinato:

“El asesinato del teniente Coronel Granados Rafael es un crimen de guerra. He pedido informe de su seguridad en sus desplazamientos”.