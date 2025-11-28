La Fiscalía imputará a excanciller Álvaro Leyva por caso de pasaportes

ARCHIVO - El canciller de Colombia Álvaro Leyva asiste a una conferencia con delegados internacionales sobre la crisis política de Venezuela, en Bogotá, Colombia, el 25 de abril de 2023. (AP Foto/Fernando Vergara, Archivo)

La Fiscalía General de la Nación radicó ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá una solicitud para llamar a audiencia de imputación a Álvaro Leyva, exministro de Relaciones Exteriores, señalado como presunto responsable del delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo.

La solicitud se da por el caso de los pasaportes en el que estuvo involucrado el excanciller. La Fiscalía lo señala de haber expedido varios actos administrativos supuestamente ilegales durante el proceso de licitación de los pasaportes destinado a “suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaporte, así como de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica”.

Esta afirmación se refiere al episodio de 2023, cuando Leyva suspendió de manera inesperada la licitación para la gestión de este servicio en Colombia. El contrato había sido adjudicado a la firma Thomas Greg & Sons, quienes habían recibido el puntaje más alto entre las empresas que se presentaron.

Los escándalos de Leyva

En septiembre pasado, la Procuraduría había confirmado en segunda instancia la sanción de destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos a Leyva. Según la entidad, él había vulnerado los principios de la contratación estatal al declarar desierta la licitación pese a que la Unión Temporal Pasaportes 2023, encabezada por Thomas Greg & Sons, cumplía con los requisitos para ser contratada.

El excanciller presentó su renuncia a esa cartera en mayo de 2024, antes del fallo del Ministerio Público, y después de ese episodio volvió a generar controversia por una serie de cartas públicas en las que decía, entre otras cosas, que Gustavo Petro era supuestamente adicto a las drogas. En esa misma línea, poco tiempo después, también se reveló que estaba presuntamente involucrado en un plan para provocar la salida del mandatario.

El caso de los pasaportes generó toda una tormenta política hasta este mismo año, que culminó con el gobierno Petro dándole un nuevo contrato bajo urgencia manifiesta a Thomas Greg & Sons hasta abril del próximo año. Esto, con el fin de que la firma expida los pasaportes nacionales hasta que se de inicio al nuevo modelo a cargo de la Imprenta Nacional en alianza con la Casa de Moneda de Portugal, proyectado para empezar en mayo de 2026.