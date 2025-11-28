Familia busca desesperada a jóven con esquizofrenia desaparecido en Bogotá

La última vez que se supo del paradero de Carlos Andrés Pereira Moreno, fue el lunes 24 de noviembre en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito. Su familia, que lo busca desesperadamente, tiene una angustia adicional que la tiene especialmente preocupada: Carlos Andrés tiene un diagnóstico de esquizofrenia paranoide y necesita tomar medicamentos tres veces al día.

Según declaraciones de su madre, Agustina Moreno, al canal CityTv, su hijo había salido ese día a una entrevista de trabajo pero nunca regreso: “Supuestamente él tenía una entrevista de trabajo. Yo pienso que fue a llevar una hoja de vida y no ha regresado desde el lunes”. Dijo que cuando ella llegó a su vivienda, a las 11:00 de la noche, Carlos no estaba y que, según sus vecinos, él había salido a las 10:00 de la mañana.

Detalles de su desaparición

“Empiezo a llamarlo a su número de teléfono y está totalmente apagado”, añade Moreno. Junto a sus familaires y amigos ha difundido la información de su hijo para buscarlo, y confirmaron que ya interpusieron la denuncia ante las autoridades.

En los carteles de búsqueda, afirman que ese día Carlos vestía pantalón negro, chaqueta negra, tenis rojos con azul, morral beige, y llevaba audífonos y un celular. Además, indican que mide 1.78 metros de estatura, es de contextura mediana, cabello corto y piel morena.

Las autoridades adelantan las diligencias pertinentes para dar con su paradero sano y salvo. Su madre insiste en que es fundamental que tome sus medicamedntos para mantener su diagnóstico bajo control y prevenir dificultades.

En caso de saber algo sobre el jóven desaparecido, puede comunicarse a la. línea 123 de la Policía Nacional y suministrar la información.