El desempleo en Colombia volvió a bajar en comparación a las cifras del 2024

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló durante la mañana de este viernes 28 de noviembre la más reciente cifra de desempleo en Colombia para el mes de octubre del 2025. De acuerdo con esa entidad, la desocupación se situó en 8,2 %.

(Lea también: Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros propuso darles café a los niños en el PAE y causó fuerte debate).

De acuerdo con el Dane, esa cifra representó "una variación estadísticamente significativa frente a octubre de 2024, cuando fue del 9,1%“. Según sus registros históricos, esta es la tasa más baja de toda la serie para los meses de octubre desde el 2014.

Entre otras cosas, indicaron que la población ocupada aumentó en 977.000 personas ocupadas para octubre de 2025. En ese sentido, apuntaron a que hubo un incremento del 4,2 % en comparación a los registros del mismo período del año pasado.

No obstante, un dato que preocupa es el aumento del empleo informal. Esto implica que menos personas están accediendo a plazas de trabajo en las cuales gozan de todos lo derechos de un trabajador formal.

“Para el total nacional, en octubre de 2025, la proporción de población ocupada informal se ubicó en 56,1%. Esto representó un incremento de 0,8 puntos porcentuales”, agregó el Dane en un pronunciamiento oficial.

¿Cuáles son los sectores que están impulsando el empleo en Colombia?

El Dane no solo se limita a medir cuántas personas se encuentran ocupadas y qué porción de esa población accede a trabajos dentro del mercado laboral formal. Además, rastrea cuáles son los sectores que más empleos están generando y revisa los datos con un enfoque de género para establecer cómo se encuentran las brechas entre

Para el último informe, el Dane indicó que la rama de actividad económica que tuvo un mejor comportamiento en materia de empleos fue el de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, pues aportó un total de 347.000 personas ocupadas. Entre tanto, el sector de Alojamiento y servicios de comida registró 279 mil personas ocupadas y el de Transporte y almacenamiento sumó 231.000 personas.

Persisten las brechas de género en el empleo

En materia de género los resultados arrojados por el Dane evidencian que aún persiste la desigualdad en el acceso a empleo entre hombres y mujeres.

“En octubre de 2025, la tasa de desocupación para el total nacional en los hombres fue del 6,2% y para las mujeres del 10,9%. Esto significó una brecha de 4,6 puntos porcentuales”, puntualizó el Dane.

No obstante, señaló que hubo una disminución en el desempleo de la población femenina en comparación con las cifras de octubre del 2024.

“En cuanto a la población ocupada por sexo, la variación del incremento fue mayor en las mujeres: la ocupación pasó de 9.662 en 2024 a 10.119 en 2025. Lo que representó una variación estadísticamente significativa del 4,7%. La ocupación para los hombres también registró una variación estadísticamente significativa del 3,8%“, concluyó el Dane.