Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros propuso darles café a los niños en el PAE y causó fuerte debate

¿Es buena idea incluir el café en la dieta de niños, niñas y adolescentes? Esa es la propuesta que hizo el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, quien además recordó que esta es la bebida nacional en Colombia.

En entrevista con la emisora Blu Radio, Bahamón sostuvo que le están haciendo dos propuestas al Gobierno Nacional para incrementar el consumo interno de café colombiano.

Por un lado, están proponiendo que Colombia Compra Eficiente, entidad encargada de revisar las adquisiciones de las instituciones públicas, exija que el café que consumen los funcionarios del Estado sea 100 % colombiano.

“La segunda es que después de que la FDA de los Estados Unidos declaró al café como una bebida saludable o como un alimento saludable, a raíz de múltiples estudios que muestran los beneficios en la salud, nosotros lo que hemos visto es que una bebida de café con leche sería muy apropiada para el Programa de Alimentación Escolar (PAE)”, argumentó Bahamón en entrevista con Blu Radio.

Vale decir que el PAE es una política de Estado que consiste en entregar un complemento alimentario para niños, niñas y adolescentes durante la jornada escolar. En ese sentido, la decisión de incluir o no el café colombiano en el PAE cobijaría a millones de menores de edad en todo el país.

Bahamón señaló que varios estudios han mostrado algunos beneficios del café en la nutrición y advirtió que consumirlo con leche puede aportar a un alimento saludable.

Su propuesta generó un debate inmediato en la opinión pública.

¿El café es realmente bueno para los niños?

Si bien es cierto que el café es considerado como una bebida segura, las autoridades sanitarias también han advertido que puede tener efectos nocivos para la salud, sobre todo cuando se consume en exceso.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por su sigla en inglés) ha señalado incluso que los padres deben evitar que niños menores de dos años consuman cualquier bebida que contenga cafeína.

“Según la Academia Estadounidense de Pediatría, los expertos médicos aconsejan que los niños y adolescentes no tomen bebidas energéticas debido a los niveles de azúcar y cafeína. El exceso de cafeína en niños y adolescentes puede provocar un aumento de la frecuencia cardíaca, palpitaciones, presión arterial alta, ansiedad, problemas de sueño, problemas digestivos y deshidratación”, advierte un artículo de la FDA publicado en 2024.

Otras organizaciones también han advertido que el consumo de cafeína no es adecuado para niños y niñas. Nemours KidsHealth, una de las fundaciones pediátricas más importantes de Estados Unidos, ha señalado que la cafeína es considerada como una droga en la medida en la que estimula el sistema nervioso central.

“Los alimentos y las bebidas con cafeína están en todas partes, pero es conveniente reducir al mínimo el consumo de cafeína en los niños, en especial en los más pequeños“, indica KidsHealth.

Vale decir, sin embargo, que hay muchas bebidas comerciales, como gaseosas y energizantes, que tienen importantes niveles de cafeína y que tampoco deberían ser consumidas con frecuencia por niños y niñas.