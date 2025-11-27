¿Para dónde va el centro político? Así les va a los precandidatos que se desmarcan del uribismo y del petrismo

El centro político que ha cobrado relevancia electoral en Colombia en los últimos años ha fracasado en las últimas dos elecciones presidenciales. Estos resultados encierran una paradoja cuando se miran las cifras que arrojan algunas encuestas de opinión electoral: una buena parte de los colombianos se identifican con el centro.

Al menos así lo señaló una encuesta de Cifras y Conceptos publicada después del 1 de noviembre, fecha en la que terminó la prohibición que estableció la llamada ‘Ley Mordaza’ para publicar encuestas.

La primera en ver la luz fue la medición de Cifras y Conceptos en la que encontraron que el 45 % de los ciudadanos aseguraron identificarse con el centro político. Mientras tanto, el 22 % dijo ser de izquierda y el 32 % de derecha. La base de esta pregunta fueron 3.361 personas

En otra encuesta publicad por el Centro Nacional de Consultoría hubo un resultado mucho más modesto para el centro: el 11 % dijo identificarse con esa orilla política, el 18 % se reconoció de izquierda y un 28,2 % advirtió que se identifica con la derecha. Pero el porcentaje más grande en este caso (con el 38 %) se lo llevaron las personas que dijeron no identificarse con ningún partido. En este caso, la base de los encuestados fue de 2.140 personas.

En todo caso, no es nada desdeñable la porción de la población que se identifica con el centro político y los cambiantes resultados que ha tenido ese espectro en elecciones recientes. Aunque en Colombia una porción considerable de la población se considera de centro cuando le preguntan por su afinidad política, las figuras de ese espectro ideológico no han conseguido aterrizar en la Casa de Nariño en las últimas elecciones presidenciales.

Quizás el caso más evidente sea el del exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, quien ya se ha lanzado a la Presidencia en 2018 y 2022. En ambos comicios no consiguió pasar a segunda vuelta. En el 2018 quedó tercero por detrás del hoy presidente Gustavo Petro y del exmandatario Iván Duque, quien salió victorioso en esa ocasión. En 2022 Fajardo tuvo un resultado más modesto, pues consiguió alrededor de 885.000 votos y ocupó el cuarto lugar. El tercer puesto lo ocupó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Mientras tanto, la segunda vuelta se disputó entre el fallecido exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández y el presidente Petro.

Pese a todo, Fajardo ha insistido en su intención de convertirse en presidente y volvió a manifestar su intención de participar en las elecciones del 2026. Esta vez, con el aval de un partido político propio: Dignidad y Compromiso, una apuesta que forjó junto al exsenador Jorge Enrique Robledo.

Además, Fajardo ha cambiado la estrategia y ha reconocido públicamente que en las campañas anteriores se cometieron errores. Carlos Arias, profesor universitario y magíster en Psicología del Consumidor con énfasis en Consumo Ideológico y Político, advirtió que en esta ocasión el exgobernador de Antioquia ha fortalecido su estrategia digital en redes sociales como TikTok.

“Eso ha hecho que él llegue mucho más a otro tipo de audiencia que había perdido. Sergio Fajardo, al ser un político de centro, había logrado colonizar un voto mucho más informado y crítico. El tema de su estrategia digital ha hecho que llegue con más fuerza y que sea cercano a otros tipos de audiencia con mensajes más frescos”, explicó Arias.

Fajardo también se ha esforzado por mostrarse como una figura capaz de convocar a ciudadanos de varias orillas ideológicas.

“Un gobierno capaz de convocar a todo el espectro político soy yo, y lo digo con orgullo y convicción. He sido respetuoso de todos y me han insultado por haber votado en blanco. Pero fíjese: el que votó en blanco va a unir a Colombia. Va a ser complejo, pero para eso estoy preparado. Tengo la experiencia, la convicción, el comportamiento y la capacidad para hacerlo. Ese es el reto político, y vamos muy bien”, advirtió Fajardo en una entrevista con este medio.

Vale decir que aunque Fajardo ha sido tradicionalmente conocido como una figura de centro, hay sectores que lo consideran más cercano a la derecha. De hecho, recientemente se hizo popular un comentario que se le atribuye al expresidente Álvaro Uribe sobre las alianzas que deben forjarse para derrotar a la izquierda en 2026. Según él, la coalición debe ir “desde el doctor Fajardo hasta Abelardo”, dijo Uribe, haciendo referencia al precandidato Abelardo de la Espriella.

Entre tanto, Íngrid Betancourt, la jefa natural del partido Verde Oxígeno, hizo un comentario en una entrevista con la emisora Blu Radio que sorprendió a la opinión pública y comprometió a Fajardo. “Sé que Fajardo habla mucho con Uribe”, aseguró. La declaración pone en una posición incómoda al exgobernador de Antioquia, pues muchos de los votos de centro son al mismo tiempo votos antiuribistas.

Las alianzas de Galán y la cautela de Fajardo

En todo caso, Fajardo ha sido muy cauto para hablar de alianzas con otros líderes políticos, aunque su partido ya forjó una coalición de cara a las elecciones al Congreso: se unieron con el Nuevo Liberalismo y con el partido Mira, de ideología cristiana y conservadora.

En una entrevista que también se dio en agosto, el exsenador Jorge Robledo le dijo a PUBLIMETRO que el acuerdo al que habían llegado Fajardo y el precandidato presidencial del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, era que al final de este año revisarían qué alianzas podrían forjar para el 2026. Sin embargo, Galán pareció adelantarse y puso en aprietos a Fajardo.

En octubre pasado, apareció una valla en Bogotá con las caras de David Luna, Mauricio Cárdenas y Juan Manuel Galán. Este acto de marketing político formalizó una alianza que ya se venía cocinando entre los tres precandidatos. Pero, de nuevo, en la campaña de Fajardo evalúan con mucho tacto cada paso, pues esa alianza de Galán parece estar más cerca de la derecha que del centro. David Luna fue hasta hace unos meses senador de Cambio Radical, uno de los principales partidos de Oposición al Gobierno Petro y la colectividad del exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Mientras tanto, Mauricio Cárdenas fue ministro de Hacienda durante el gobierno de Juan Manuel Santos y militó en el Partido Conservador.

Galán, en contraste con Fajardo, se ha mostrado más dispuesto a unirse con otras figuras políticas. De hecho, en otra entrevista con PUBLIMETRO se mostró dispuesto a hacer alianzas con otras figuras como Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, Enrique Peñalosa y Paloma Valencia. No obstante, también marcó distancias de los precandidatos que trabajaron en el gobierno del presidente Gustavo Petro como Roy Barreras y Luis Gilberto Murillo.

Para el profesor Carlos Arias, a la figura de Galán le hace falta mucho trabajo para generar conexión con la ciudadanía. “Lo que yo creo es que la campaña de Juan Manuel Galán no emociona. Está recogida desde unas posiciones cliché que no conectan emocionalmente con las audiencias”, sostuvo el experto.

Adicionalmente, sostuvo que también ha tenido algunos desaciertos políticos como la exclusión de una figura como el exministro Alejandro Gaviria de la lista al Congreso del Nuevo Liberalismo. Aunque hubo rumores de que Gaviria pudo estar entre los candidatos al Senado de esa colectividad, este paso nunca se concretó.

La soledad de Claudia López

Una de las precandidatas presidenciales que se ha desmarcado del uribismo y del petrismo es la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, quien se lanzó por firmas y ha hecho un recorrido por varias regiones del país. Además, ha estado muy activa en sus redes sociales, aunque esto no ha sido necesariamente un aspecto positivo de su estrategia política.

“Es complejo porque ella misma se ha generado un desgaste en una estrategia digital en la que intentó ser cercana, ser divertida, y lo que hizo fue terminar desdibujándose. Entonces los videos en los que salta al Orinoco, por ejemplo, terminaron desdibujando la personalidad política de una mujer que había sido fuerte, con carácter“, señaló el profesor Carlos Arias.

Sin embargo, agregó que la exalcaldesa de Bogotá ha intentado volver a tomar las narrativas que ha enarbolado históricamente, como su locuacidad y sus posiciones fuertes frente a varios temas de actualidad.

Pero quizás uno de sus mayores talones de Aquiles ha sido la falta de consistencia en algunas de sus opiniones. Aunque en el pasado se opuso al fracking, de cara al próximo proceso electoral ha manifestado que es un método extractivo que se puede explorar. Así mismo, en su momento celebró la llegada del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez al poder, pero unos meses más tarde se convirtió en una crítica acérrima de su gestión.

De hecho, en entrevista con PUBLIMETRO en septiembre pasado, Claudia López mostró que está del lado de los electores que se sintieron defraudados por el actual Gobierno.

“Colombia votó por un cambio, porque lo necesita, pero lo que recibió no fue cambio, sino desgobierno, caos, inseguridad y de ñapa, corrupción. De manera que yo estoy en esta campaña justamente para que retomemos el rumbo”, puntualizó López en entrevista con este medio.

Aunque está claro que Claudia López no es bien recibida en el petrismo, también se ha caracterizado por ser una acérrima antiuribista y eso ha limitado sus posibilidades de forjar alianzas de cara al 2026. De hecho, a excepción de unos pocos precandidatos, la mayoría han señalado que no estarían dispuestos a ir a una consulta con ella.

“Esto bien construido en un mediano plazo podría ser una alternativa de poder si ella entiende, al igual que Fajardo, que debe tener alianzas con diferentes sectores”, puntualizó el profesor Arias.

