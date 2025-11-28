31 minutos, programa de televisión chileno, le exigió a Sergio Fajardo que no use sus personajes ni logo en su campaña presidencial

Sergio Fajardo, candidato presidencial, y utilización de los personajes del programa de televisión 31 minutos en su campaña sin autorización. (Foto: Juan Augusto Cardona / Publimetro Colombia y captura de pantalla @31etgstudios 28 de noviembre de 2025)

31 Minutos, un programa de televisión chileno, publicó un fuerte mensaje a través de sus redes sociales, en donde tiene más 1 millón de seguidores, para advertir que Sergio Fajardo estaría utilizando sus icónicos personajes en piezas gráficas de su campaña presidencia, para las próximas elecciones del 2026.

En el mensaje publicado este jueves, 27 de noviembre, el programa indicó que: “Es absolutamente ilegal”, que el hoy candidato presidencial esté utilizando los personajes en contextos de campaña.

“31 Minutos emitió un contundente aviso legal debido al uso de su imagen en contextos como la campaña del candidato Sergio Fajardo en Colombia: es absolutamente ILEGAL”, dice la publicación realizada por el programa a través de su cuenta de Instagram.

Según compartió, el mensaje que le envió al candidato presidencial dice: “Les escribimos desde Aplapac para ponerlos en aviso de la utilización de fotos de los personajes de 31 minutos, del logo de 31 minutos y la promoción de shows en vivo de 31 minutos sin incorporar la palaba TRIBUTO con el mismo tamaño de letras de la frase misma, es absolutamente ILEGAL”.

Luego indicaron que todas las marcas mencionadas, están inscritas tanto con derechos de autor como con derechos de imagen.

“Su utilización sin nuestro consentimiento está vulnerando derechos de autor y derechos de marca. Lamentamos tener que aclararles esto, pues sabemos que en muchos casos es sin mala intención y es por eso que se lo aclaramos antes de tomar acciones legales”, indició.

En el carrusel publicado, el programa incluyó un trino de Fajardo en el que se lee: “Tulio, Triviño, Mario Hugo y 31 minutos presentan el #PlanGuardián, la estrategia de seguridad que sacará a Colombia #adelante”.

A lo que el programa le respondió a través de la misma red social: “Cómo se te ocurre usar nuestra imagen en tu campaña. 31 minutos nunca participa en campañas políticas, menos en lugares donde su contingencia nos es totalmente ajena. Lo tuyo es una falta total de respeto a nuestra creación y un uso completamente ilegal de la marca y sus personajes”.