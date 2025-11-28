A la cárcel fueron enviados los siete ladrones del carro rojo que tenían azotados a los bogotanos, aparecieron 11 víctimas

Momento en el que los del carro rojo cometían uno de los hurtos de vehículos en Bogotá. (Foto: Captura de video Noticias Caracol)

A la cárcel enviaron a los integrantes de la banda del carro rojo en Bogotá

En la Unidad de Reacción Inmediata de Puente Aranda, en Bogotá, a los siete presuntos ladrones del carro rojo, que fueron capturados desayunando, la fiscal les imputó los delitos de hurto calificado y agravado, falsedad marcaria y receptación, por haber cometido 11 robs violentos. Además, las autoridades, Fiscalía y Policía Nacional, confirmaron que se trata de la banda del carro rojo.

Estos delincuentes llevarían ya un tiempo operando en diferentes zonas de la capital del país, en donde interceptaban a sus víctimas y violentamente les robaban sus vehículos.

También le puede interesar: Por fin: Capturan a los ladrones del carro rojo que robaban camionetas en Bogotá a diestra y siniestra

Juez de control de garantías envió a la cárcel a los 7 presuntos integrantes de la banda del carro rojo

Esta banda se estaba dedicando a atracar a las víctimas en el momento en el que estaban llegando hasta sus viviendas y así quedó evidenciado en todos los videos en los que quedaron grabados.

Estos sujetos actuaban de manera violenta, les atravesaban el vehículo rojo, se bajaban los dos o tres pasajeros, les apuntaban con armas de fuego, los sacaban del vehículo, sin importar si habían niños o mascotas.

Según confirmó Noticias Caracol, los siete delincuentes se encontraban celebrando en un desayuno y en el lugar les encontraron tres vehículos que habían hurtado en las últimas horas.

Los sujetos operaban en horas de la noche y por cada hurto no se demoraban más de 1 minuto, mientras lograban sacar a las víctimas y se llevaban los vehículos.

Durante las audiencias concentradas de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento, solo uno de los siete presuntos ladrones, decidió aceptar los cargos que fueron imputados por la fiscal del caso.

Según cifras compartidas por el mismo medio, hasta la fecha durante el 2025, en Bogotá se han robado 2377 carros.