La noche que nadie evacuó: Los errores y las advertencias ignoradas que condenaron a Armero

Se cumplen 40 años de la tragedia de Armero, el día que el Nevado del Ruiz desapareció todo un municipio y dejó alrededor de 25 mil víctimas entre muertos y desaparecidos. PUBLIMETRO dialogó con una experta en evaluación de amenazas geológicas, quien aseguró que la catástrofe se pudo evitar.

Lea también: Armero, el origen de una misión: 40 años de Médicos Sin Fronteras en Colombia

Hablar de Armero, era hablar del ‘Paraíso del algodón’ o de la ‘Ciudad blanca’, precisamente era reconocido como el municipio de mayor producción de algodón en Colombia por sus vastas extensiones. Era un territorio próspero basado en la agricultura de alto rendimiento.

Sin embargo, familias enteras vivieron el terror de lo que es una catástrofe natural, cuando el Volcán Nevado del Ruiz, ubicado a 3 horas de Armero, hizo erupción la noche del 13 de noviembre de 1985, generando una de las mayores tragedias de Colombia.

En la actualidad no hay una cifra oficial de las víctimas, pero se habla de que hubo 25 mil muertos y desaparecidos. El municipio completo fue borrado del mapa. Días e incluso meses antes, científicos nacionales e internacionales habían emitido mapas de riesgo y advertencias sobre el peligro inminente de lahares por deshielo, pero estas alertas no se tradujeron en un plan de evacuación efectivo ni fueron atendidas a tiempo por las autoridades locales.

En el marco de los 40 años que se cumplen de esta catástrofe, Publimetro dialogó con Gloria Ruiz, experta en evaluación de amenazas geológicas y quien trabajó durante 30 años en el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

En primer lugar, Gloria Ruiz dejó claro las características que tiene el Volcán Nevado del Ruiz y que lo hacen uno de los más peligrosos no solo en Colombia y Latinoamérica sino a nivel mundial.

“El Volcán Nevado del Ruiz es uno de los tantos volcanes activos que tiene Colombia. Este es un volcán que de acuerdo con sus características, es uno de los más peligrosos del país, es lo que se denomina un estratovolcán, lo que quiere decir que a medida que va haciendo erupciones, ha venido creciendo y se ha formado un cono volcán. Dado que tiene en su parte superior un casquete de hielo, ahí nacen muchos ríos, esto es importante tenerlo en cuenta, ya que esos ríos son los que conducen el material que produce el volcán”, explicó la experta.

Para Gloria Ruiz es importante revisar la historia del Nevado del Ruiz, donde ha señalado que se ha documentado hasta ahora dos erupciones con la que ocurrió en 1985.

“Dentro de la historia geológica del volcán, se han tenido tres diferente etapas, lo que se llama el Ruiz ancestral, el Ruiz viejo y el Ruiz actual, esto es importante tenerlo en cuenta, ya que se ha venido construyendo el estratovolcán, sin embargo por una erupción muy fuerte, se destruye lo que se define como el edificio volcánico. Esto ha ocurrido dos veces y nuevamente vuelve a construirse”, señaló Gloria Ruiz, quien agregó:

“El volcán en sus procesos eruptivos genera lavas, flujos piroclásticos, oleadas piroclásticas, avalanchas de escombros y algo que fue lo que ocurrió hace 40 años y que generó tanta destrucción, lo que se llama los lahares, es decir, la lava sale, se junta con agua o el derretimiento de la nieve, y todo ese material se va a través de los cauces de los ríos que nacen en la parte superior del volcán”.

La experta aseguró que dos años atrás había actividad del volcán como sismicidad, empezó a mostrar señas de que estaba en proceso eruptivo.

“Se generó un erupción relativamente pequeña comparativamente con otras erupciones de este mismo volcán, sin embargo, esta erupción generó la destrucción del alrededor del 10% de hielo, lo que provocó flujos de lodo y escombros, que bajó por diferentes ríos, entre ellos Lagunillas que terminó llegando a Armero” detalló la ingeniera civil.

Por otro lado, Gloria Ruiz también explicó lo que fue la ceniza que cubrió todo el municipio, incluso aseguró que semanas atrás, reportes de prensa de Manizales y otros pueblos aledaños al volcán, alertaron de este material en el ambiente.

“Esta ceniza no era la ceniza que genera una fogata, cuando se habla de ceniza volcánica es materia que puede ser tamaño arena o un poco más fino que va cayendo”, declaró.

Igualmente la experta dejó claro que el ministro de Minas de esa época, Iván Duque Escobar, al ver las columnas de ceniza que ya cubrían gran parte del territorio, ordenó la evacuación, no obstante, no fue atendida su recomendación. Gloria considera que la razón por la que la comunidad no salió del municipio, se debió a que la ceniza dejó de caer sobre las 5 y 6 de la tarde de ese 13 de noviembre de 1985.

“La gente se calmó, algunos que de pronto ya habían salido, retornaron a sus casas. En ese entonces se generó una reunión del comité de emergencias a las 7 de la noche y se acordó posibles procesos de evacuación pero no para ese día. Cruz Roja pidió nuevamente la evacuación, pero esta no fue atendida por problemas eléctricos dado que había lluvia y tormenta eléctrica. Es posible que toda esta suma de eventos no haya sido percibida por la gente”.

Según Gloria, el volcán expulsó un total de 35 millones de toneladas de material, situándose en el índice de actividad volcánica número 3. Igualmente generó 700 mil toneladas de dióxido de azufre que fue expulsado a la atmósfera.

A la pregunta de si se pudo haber evitado la tragedia, la experta en amenazas geológicas fue tajante en afirmar que si.

“Los técnicos contaban con un mapa desde el mes de junio, pero lo que pasó fue que ellos mismos fueron hasta las alcaldías y autoridades, incluso al Senado, mostrando el mapa y la advertencia. Ante la incertidumbre que hubo, fue difícil entender por parte de los técnicos la magnitud a la que nos estábamos enfrentando. Se pudo haber evitado si hubiésemos tenido esa conciencia de qué es una erupción volcánica. Hubo falta de conciencia científica, de conciencia del conocimiento”, concluyó.