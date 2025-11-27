“Abelardo de la Espriella es el candidato que más quiere el petrismo”: Vicky Dávila lanza duras críticas a su contrincante y cuestiona la legalidad de su campaña

La precandidata presidencial Vicky Dávila sigue atacando al también precandidato Abelardo de la Espriella, con quien ya ha tenido roces recientemente pese a pertenecer a una corriente política similar. En entrevista con Noticias Caracol, la aspirante a la Casa de Nariño volvió a arremeter contra su adversario y aprovechó para lanzar críticas a la ‘paz total’ y al gobierno Petro.

“Abelardo de la Espriella pierde en segunda vuelta”

En un nuevo episodio de los desencuentros entre Dávila y De la Espriella, la primera dijo: “ojalá salga pronto la encuesta que hacen aquí de Invamer, pero Abelardo de la Espriella pierde en segunda vuelta en todas las encuestas, es una realidad” afirmó, y añadió que “es el candidato que más quiere el petrismo para que llegue a segunda vuelta” porque, según dice, en ese momento sacarían todas las denuncias contra él y ganaría Ivan Cepeda.

“Quiero ver a todos los politiqueros que ahora se están yendo para donde Abelardo, defendiéndolo cuando se conozcan todas las cosas que el país tiene que conocer” agregó, haciendo referencia a las acusaciones que hizo antes sobre la supuesta relación del abogado con Alex Saab, acusado de lavado de activos y testaferrato, y con los hermanos Peñarredonda, señalados de tener conexiones con Saab.

“No es una pelea personal” dijo Dávila, asegurando que hay “muchas dudas que el país tiene y que él tiene la obligación de aclarar”. “El tema Abelardo es un tema que el país tiene que revisar con mucha serenidad y con mucho juicio” recalcó, cuestionando también el dinero de su campaña y llamando también “mafiosas” a las presuntas “bodegas” a favor de Abelardo reveladas por una investigación de La Silla Vacía.

“Aquí vamos a acabar con la paz total”

En esa misma entrevista, Vicky Dávila también atacó al precandidato Iván Cepeda, de quien dice que va a “acabar con el país” por “querer radicalizar las políticas destructivas de Gustavo Petro”. Esto, frente a la delantera que lleva Cepeda en las encuestas de intención de voto.

Por otro lado, dijo que, de llegar a la presidencia, una de sus primeras acciones será reestablecer las relaciones con Israel, trabajar con Estados Unidos y el Reino Unido. “Acabando con esa paz total hay que reactivar todas las órdenes de captura, hay que extradictar de manera exprés a los grandes capos, darles garantías jurídicas a militares y policías” afirmó.