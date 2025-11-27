Teniente coronel del ejército fue víctima de sicariato en pleno centro de Popayán

Un nuevo hecho de sicariato se presentó en la ciudad de Popayán, capital del departamento del Cauca, en pleno centro de la ciudad. En esta oportunidad un carro particular en el que se movilizaba el teniente coronel del Ejército Rafael Granados, comandante del Batallón de Movilidad y Maniobra Aérea del Ejército, fue atacado a bala.

El ataque se presentó la zona de las Casas Fiscales y Militares, en la Av. Champagnant, en dónde presuntamente unos sujetos movilizándose en una moto abalearon el vehículo e hirieron de gravedad al teniente coronel Granados. Por su parte, Temistocles Ortega, exsenador de la República, denunció el hecho a través de su cuenta de X.

El vídeo compartido por Ortega deja ver la angustia de los soldados que se encontraban en el lugar y la urgencia con la que socorrieron al teniente coronel en plena vía pública. También se logra ver que el vehículo fue impactado por lo menos en dos ocasiones por disparos, los cuáles habrían impactado en la cabeza de Granados.

Por ahora no se sabe cuál es el estado de salud del teniente coronel, pero se presume que su vida está en riesgo por lo que se logra ver en los vídeos compartidos instantes después del ataque. Eso sí, fue trasladado de urgencias a un centro asistencial donde se espera logren salvar su vida.

Por ahora no se sabe quiénes o qué grupo delincuencial fue el encargado de planear y ejecutar este hecho de violencia en la capital del Cauca, pero llama la atención que suceda solo cuatro días después de que Noticias Caracol publicara una investigación en la que revelaba presuntos nexos de las disidencias de alias Calarcá con funcionarios del Ejército y del Departamento de Inteligencia Nacional.

Finalmente, se espera que las autoridades realicen un fuerte operativo de aseguramiento de la zona y de identificación de los responsables, con el fin de llevarlos ante la justicia y que respondan por este atroz crimen que tiene al teniente coronel Rafael Granados debatiéndose entre la vida y la muerte.