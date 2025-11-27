Se hacían pasar por congresistas para estafar ciudadanos: fueron enviados a la cárcel

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías de Bucaramanga a Kathy Paola Buelvas Ferbans y Edson Jair Winclar Rojas, señalados de liderar un esquema delictivo basado en la suplantación de congresistas y profesionales de la salud y el derecho, con el propósito de estafar a ciudadanos mediante falsas ofertas laborales.

De acuerdo con la investigación, estas dos personas se habrían hecho pasar por un senador y un representante a la Cámara, utilizando sus nombres y cargos para contactar víctimas en distintas regiones del país. En total, las autoridades lograron asociar 14 eventos delictivos, aunque no se descarta que existan más afectados, debido a la sofisticación del engaño y la cantidad de datos personales captados.

Según el ente acusador, los procesados también simulaban ser médicos o abogados, lo que les permitía generar confianza entre los ciudadanos interesados en obtener un empleo. Bajo estas identidades, prometían puestos en entidades públicas y privadas, y exigían a las víctimas consignar dinero argumentando supuestos pagos obligatorios por exámenes médicos, pólizas y otros requisitos ficticios vinculados a procesos de contratación.

Uso ilícito de datos personales para nuevos delitos

Uno de los elementos más graves revelados por la Fiscalía es que, además de captar dinero, los señalados solicitaban información sensible de sus víctimas: cédulas de ciudadanía, direcciones, correos electrónicos, documentos personales y otros datos que luego habrían sido usados para actividades ilícitas adicionales, profundizando el daño causado.

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos imputó a Buelvas Ferbans y Winclar Rojas los delitos de:

Utilización ilícita de redes de comunicación

Simulación de investidura o cargo

Estafa

Violación de datos personales agravada

Decisiones del juez y aceptación de cargos

Durante la audiencia, Edson Jair Winclar Rojas aceptó los cargos formulados por la Fiscalía, por lo que el juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.Por su parte, Kathy Paola Buelvas Ferbans no aceptó los cargos y deberá enfrentar el proceso bajo medida de aseguramiento domiciliaria.

La Fiscalía reiteró el llamado a la ciudadanía para desconfiar de cualquier supuesto trámite de empleo que implique pagos por adelantado, así como a verificar siempre la identidad de quienes realizan estos ofrecimientos.