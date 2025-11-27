¿Qué hacer si le hacen renunciar a su trabajo para no pagarle la indemnización?

Pedir o provocar la renuncia del trabajador sin justa causa es una práctica utilizada por algunos empleadores para evitar pagar su indemnización. Por medio de convencimientos, maltratos, presión o cambio en las condiciones de trabajo, las empresas pueden intentar que su renuncia sea “voluntaria” para ahorrar dinero. Sin embargo, como empleado o empleada usted tiene derecho a recibirlo en caso de no haber incurrido en ninguna falta que justifique el despido, como un recorte de personal.

Cuando se le presente una situación similar, recuerde que el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo contempla que si tiene un contrato a término indefinido debe recibir una indemnización de 30 días de salario por su primer año y 20 por cada año extra en caso de ganar menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). De devengar más de 10 SMMLV, recibirá 20 días de salario por el primer año y 15 por cada año adicional. Si tiene un contrato a término fijo, deben pagarle los salarios correspondientes al tiempo que falte para su terminación.

Tenga en cuenta al momento del despido indirecto

Si le incitan a renunciar en vez de despedirlo sin justa causa, es recomendable que tenga en cuenta los siguientes consejos:

No firme nada bajo presión. Puede tomarse su tiempo para leer bien los documentos correspondientes y asesorarse legalmente.

Documente todo. Es necesario que tenga pruebas al momento de presentar una demanda, por lo que debe recopilar correos electrónicos, mensajes, tener testigos y otros registros pertinentes para respaldar su versión. Igualmente, haga quedar por escrito los motivos de la renuncia.

Presente una queja interna. Antes de acudir a instancias externas, puede presentar una queja al área de recursos humanos para resolver el caso de forma sencilla.

Así debe interponer la demanda

Si no le dan el dinero que le corresponde, puede recurrir a una conciliación con el empleador para recibirlo. En caso de que esta no prospere, tendrá que interponer una demanda ante un juez para que sea este quien declare el despido indirecto y ordene el pago de su indemnización. Para ello, procure asesorarse legalmente y acudir ante la jurisdicción ordinaria de especialidad laboral con un documento que incluya lo siguiente:

Nombre del Juez a quien va dirigido, en este caso será un Juez laboral.

Nombre de las partes dentro del proceso, y el abogado.

El domicilio y la dirección de las partes y el abogado.

La naturaleza o clase de proceso.

Las pretensiones o las peticiones que se quieren con la demanda, expresadas con claridad.

El relato de los hechos que sirvan como fundamento a lo que se pide.

Los fundamentos de derecho, o normas que protejan los derechos vulnerados, como el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo.

Las pruebas que se allegan al proceso.

La cuantía de lo adeudado y de las indemnizaciones solicitadas.

Para hacer esto, tendrá un plazo de 3 años después de presentada la renuncia.