“Nos lleva a una emergencia”: Petro hace preocupante vaticinio si se hunde la reforma tributaria

Durante la mañana de este jueves 27 de noviembre el presidente Gustavo Petro le respondió al senador Efraín Cepeda, quien señaló que los congresistas afines al Gobierno Nacional rompieron el quórum del debate de la reforma tributaria para “alargar la agonía” de la reforma tributaria.

(Lea también: Fiscalía pedirá enviar a la cárcel a dos exministros del Gobierno Petro por escándalo de corrupción en la UNGRD).

Cepeda se refirió a una ponencia de archivo que fue firmada por 10 de los 17 congresistas que hacen parte de la Comisión Tercera de Senado. Este documento implica que el proyecto está virtualmente hundido.

"No sé si la estrategia es tratar de ‘voltear’ algunos votos, pero está claro que los votos de la Comisión Tercera de Senado no los voltea nadie. ¡Los votos para hundir la reforma tributaria están!“, puntualizó el senador Cepeda.

Ante estas afirmaciones, el presidente Gustavo Petro vaticinó un futuro aciago para las finanzas públicas si el Congreso decide hundir la reforma tributaria propuesta por su gobierno.

“La situación fiscal del país, hundiendo esta última reforma fiscal, después del hundimiento de la anterior y y de la caída por la Corte constitucional de la mitad de la única reforma tributaria aprobada, más la herencia de una alta deuda dejada por el anterior gobierno a la que se le agregó la tasa de interés interna y un periodo de alta devaluación, nos lleva a una emergencia”, indicó el presidente Gustavo Petro en su cuenta oficial en la red social X.

Petro aseguró que no sacrificarán el “gasto social”

No obstante, manifestó que aún tiene esperanza en que los congresistas que deben votar el proyecto cambien de opinión, pues consideró que los impuestos que están proponiendo no afectan a los trabajadores ni al sector productivo.

“Es hora que ayuden al equilibrio de las finanzas, cuyo desequilibrio no provocamos. En toda circunstancia y porque vamos hacia el Estado Social de Derecho, el gasto social y la financiación de los derechos fundamentales de la ciudadanía no retrocederán”, sostuvo el primer mandatario.

El presidente también arremetió, sin mencionarlo directamente, contra el Banco de la República por mantener altas las tasas de interés. Se trata de una vieja pelea, pues mientras el Gobierno sostiene que mantener esas tasas de interés altas puede limitar el crecimiento, el Banco de la República busca mantener baja la inflación.

“La combinación de alta tasa de interés que no permite aumentar más el crecimiento, pero estimula de manera no sana, el crecimiento de la deuda interna, aumentando ganancias especulativas, genera insostenibilisad económica; eso debe finalizar y será a través del crecimiento de la demanda interna“, señaló el presidente Petro.