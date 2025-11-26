Petro propone fusionar dos empresas ilegales de oro y volverlas legítimas a favor del Estado

Gustavo Petro reaccionó a la decisión de Estados Unidos de incluirlo en la lista Clinton

Dos empresas dedicadas a la comercialización ilegal de oro que permanecían en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) serán fusionadas y capitalizadas, para que, convertidas en una sola, continúen con la compra legal de oro legal, como parte de la lucha contra las mafias, anunció el presidente Gustavo Petro.

Durante el evento de imposición de condecoraciones al personal de la Fuerza Pública que participó en la Operación Perseo en el Cañón del Micay (Cauca), el mandatario informó que esas dos empresas, hasta el momento, han comprado ya cinco toneladas del metal precioso, pero se aspira alcanzar la compra de 15 toneladas.

Todo esto, explicó el mandatario, forma parte de la estrategia de lucha contra el narcotráfico. “La sustitución de cultivos también es legalización del oro, las grandes mafias de Colombia, entre varios tipos de crímenes, tienen dos insumos fundamentales: la cocaína y el oro”.

Sin embargo, agregó que “el oro es de la Nación, está en el subsuelo, millones de toneladas salen de Colombia, empobreciendo al país de manera ilegal”.

De hecho, “el oro, dependiendo del precio internacional, se vuelve más rentable que la exportación de cocaína. Oro y cocaína pertenecen a las mismas mafias y logran los mismos objetivos: comprar armas, enriquecer más a los capos y llenar de sangre a Colombia”, afirmó.

El jefe de Estado recordó que hace ya un mes el Gobierno está comprando oro de manera legal, compitiendo con las mafias “y tratando de ganarnos, así como hay que ganar al campesinado, al pequeño minero, hacia una actividad menos depredadora, menos destructora de ríos, que pueda permitir la prosperidad también del pequeño minero”.

la estrategia, sostuvo, si se alcanza esa cifra (la compra legal de 15 toneladas de oro) “podremos disminuir el poder de las mafias del oro, podremos enriquecer las regiones de donde se extrae el oro, porque se les podrá pagar regalías allá en el norte, en el nordeste antioqueño, en Nariño, en el Chocó y en otras regiones. Así lograremos que el pequeño minero no esté al lado de formaciones enemigas de Colombia, sino que sea parte fundamental de la patria”.

Estas dos estrategias, la sustitución de cultivos, de la que dijo va en 20 mil hectáreas, y la compra legal de oro en las regiones, “si logramos que el Estado se libere de alianzas con el narcotráfico, podremos desnarcotizar a Colombia”.

Concluyó el mandatario que, de acuerdo con las estadísticas, “cuando logramos éxitos en la paz, se desnarcotiza el país; cuando la paz es derrotada, crecen los cultivos de hoja de coca de manera sustancial”.