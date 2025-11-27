“Persecución política” y “corrupción”: así reacciona el mundo político a la sanción del CNE a Gustavo Petro

La decisión del CNE de sancionar a Gustavo Petro por violar los topes electorales durante su campaña a la presidencia se suma a la tormenta política que enfrenta el mandatario por estos días. En el mismo mes ha enfrentado duras críticas por el bombardeo del Ejército en el que murieron menores de edad y por la reciente investigación que reveló presuntos nexos entre funcionarios del Gobierno y las Disidencias de las Farc.

Por eso, las reacciones de sus simpatizantes y opositores no se hicieron esperan después de este nuevo anuncio que levanta dudas sobre los dineros de su campaña y el futuro de su mandato.

“Corrupción” y destitución

La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia fue una de las primeras en pronunciarse sobre el tema y hablar de destituir al presidente. Además, le dirigió un mensaje directo a Petro: “vuelvo y reto al presidente que publique los deportes de la UIAF de Ricardo Roa, gerente de la campaña, durante los meses de la campaña porque se dice que ahí están las pruebas evidentes de como se manejaron fondos cuya procedencia se desconoce”.

Maria Fernanda Cabal, también congresista y precandidata por el Centro Democrático, se unió a los comentarios contra Petro diciendo que “el país asiste, con indignación, a la confirmación de lo que muchos denunciamos desde hace más de dos años” y le increpó por las promesas de su mandato: “¿Dónde quedaron los discursos de “transparencia”, de “cambio”, de “ética pública”?Esperamos conocer cómo fue que la guerrilla los apoyó."

Vicky Dávila, quien aspira a la presidencia, también acusó a Petro de corrupción. Juan Manuel Galán, igualmente precandidato, dijo que en todas las campañas presidenciales ha habido cuestionamientos y escándalos sobre financiación ilícita, recalcó que hay que acatar la decisión del CNE y concluyó afirmado que “la primera reforma que tenemos que presentar el próximo 20 de julio al Congreso de la República es una reforma política”.

“Persecución política”

Desde el sector afín al presidente, surgieron comentarios de rechazo a la decisión del CNE, defendiendo la campaña de Gustavo Petro. El ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que el ente de control siempre ha sido adverso al actual mandatario y calificó el fallo de “ataque político en época de campaña”.

La senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, también dijo que la sanción correspondía a una persecución política a Petro y su partido, y cuestionó a uno de los votantes a favor de la decisión: “Ahora esta sanción definida por un conjuez que es el abogado de Federico Gutiérrez en mi contra. ¿Cómo es que después de tantos ataques al Presidente Gustavo Petro perpetrados por su cliente Fico, el abogado Majer Abushihab no se declaró impedido?"

En un comunicado, la Unión Patriótica rechazó el fallo alegando que “resulta jurídicamente inadmisible que el propio CNE, después de surtir el procedimiento legal y aprobar mediante resoluciones ejecutoriadas las cuentas de la campaña presidencial, pretenda ahora -a través de un pliego de cargos eminentemente político- desconocer sus propios actos y sostener lo contrario”. Adicionalmente, la colectividad anunció que tomará medidas judiciales y recurrirá a vías internacionales al respecto.