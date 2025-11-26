Fiscalía pedirá enviar a la cárcel a dos exministros del Gobierno Petro por escándalo de corrupción en la UNGRD

Los exministros del Interior Luis Fernando Velasco y de Hacienda Ricardo Bonilla podrían ir a la cárcel a raíz de una solicitud que radicará la Fiscalía General de la Nación. Así lo señaló el ente investigador a través de un pronunciamiento oficial enviado a los medios de comunicación. Los hechos que la Fiscalía investiga tienen que ver con el escándalo de corrupción más grande en lo que va del gobierno del presidente Gustavo Petro: el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

(Lea también: Funcionario de la DNI señalado por presuntos nexos con disidencias negó ser un “infiltrado” de ese grupo)

“El equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia que dirige la macroinvestigación por los hechos de corrupción en la UNGRD acaba de radicar ante el Tribunal Superior de Bogotá solicitud de audiencias de imputación y de medida de aseguramiento contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla González; y del Interior, Luis Fernando Velasco Cháves, como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer”, indicó la Fiscalía en su pronunciamiento.

Adicionalmente, señalaron que la medida que solicitarán será privativa de la libertad en un centro carcelario.

¿Cuál fue el presunto rol de Velasco y Bonilla en el caso de corrupción de la UNGRD?

Los nombres de Velasco y Bonilla han aparecido en múltiples ocasiones en medio del escándalo de corrupción de la UNGRD.

A Velasco lo señalan de ser un presunto intermediario entre Olmedo López y un congresista con el fin de direccionar contratos de la UNGRD. El presupuesto de esa entidad habría sido utilizado en numerosas ocasiones para conseguir que los congresistas se alinearan con los intereses del Gobierno.

Entre tanto, Bonilla fue salpicado en este escándalo por una de sus asesoras legislativas, identificada como María Alejandra Benavides, quien lo señaló de saber de primera mano de varias acciones irregulares que se habrían llevado a cabo dentro de la UNGRD.