Medellín anuncia fuerte medida contra los vapeadores y cigarrillos electrónicos en colegios y universidades públicas

Ante el consumo de vapeadores y cigarrillos digitales entre los jóvenes de la ciudad, la Alcaldía de Medellín tomó una decisión radical para los establecimientos públicos de educación básica y superior. La medida establece lineamientos para la promoción, difusión fortalecimiento de ambientes 100 % libres de humo de tabaco, emisiones y aerosoles en estas instituciones.

Según la administración municipal, esta decisión tiene que ver con el aumento del uso de cigarrillos electrónicos entre la población joven. La entidad presentó cifras que afirman que el 40 % de los estudiantes escolares y el 37,9 % de los universitarios han usado alguna vez estos dispositivos, según los más recientes estudios.

La medida aplicará en más de 200 instituciones

La resolución aplica desde jardines infantiles hasta universidades, y prohíbe el consumo, activación, venta, promoción y patrocinio de productos de tabaco, nicotina o dispositivos similares dentro de los entornos educativos. Según la medida, los establecimientos deberán instalar señalización visible, incluir la disposición en los manuales de convivencia, llevar a cabo campañas pedagógicas y gestionar los casos de incumplimiento con un enfoque educativo y en coordinación con las secretarías de Salud y Educación.

“Durante este año hemos fortalecido una campaña de sensibilización en los entornos educativos, con el propósito de que nuestros adolescentes y jóvenes estén cada vez menos expuestos a factores de riesgo relacionados con el consumo de cigarrillos y dispositivos electrónicos”, afirmó Natalia López Delgado, secretaria de Salud de Medellín.

La Alcaldía afirma que ya 113 instituciones de las cerca de 230 que hay en la ciudad actualizaron sus manuales de convivencia y se espera que en el transcurso de un año todas las sedes educativas del Distrito hagan lo mismo.

Los riesgos de ‘vapear’

Según la OMS, las emisiones de los cigarrillos electrónicos tienden a contener nicotina y otras sustancias tóxicas que son nocivas tanto para quienes consumen este producto como para quienes se exponen pasivamente. Incluso, se ha detectado que algunos cigarrillos electrónicos que dicen no contener nicotina, igual la tienen.

Diversas investigaciones también señalan que la exposición de mujeres embarazadas a la nicotina puede afectar negativamente el desarrollo del feto, y advierten que el consumo de esta sustancia en niños y adolescentes perjudica el desarrollo del cerebro y puede dar lugar a trastornos del aprendizaje y ansiedad.