Estas son las localidades de Bogotá donde más han robado este año: El primer lugar es inesperado

Aunque se han registrado disminuciones durante este año, los hurtos siguen siendo un flagelo constante en Bogotá que se vive por toda la ciudad. Sin embargo, no en todas las localidades se sufre igual este acto criminal, y algunas padecen especialmente la constante amenaza de la inseguridad. El boletín más reciente de la Secretaría de Seguridad presentó las cifras de robos en diferentes modalidades en la capital, y hay dos localidades que destacan como las más inseguras.

En total, entre enero y octubre de 2025 se han reportado 132.204 robos en la ciudad, que están distribuído en cinco categorías: automotores, motocicletas, personas, residencias y comercios. de Estas, el robo a personas es el más común, con unos alarmantes 113.148 casos que comprenden las distintas formas de hurto.

Suba: la localidad con más hurtos

La localidad de Suba se posicionó como la más insegura en términos de robos a personas con 10.360 hurtos en lo que va del año, pese a que en el último mes hubo una disminución frente a octubre del 2024. Igualmente, en esta zona de la ciudad también se registró la mayor cantidad de hurto a residencias, con 636 casos y de robo a comercios, con 792 reportes.

En las dos primeras modalidades el segundo lugar lo ocupó Engativá con 9.737 y 539 casos respectivamente, y en la tercera, el puesto número dos se lo llevó Usaquén, que ha registrado 646 robos.

En general, los hurtos a personas han aumentado este año en Bogotá, con más de 4.000 casos más frente al mismo período en 2024, lo que genera preocupación de cara a la temporada decembrina.

Los hurtos a vehículos puntean en Keneddy

Por su parte, Keneddy es la localidad donde más vehículos han hurtado este 2025. El informe detalla que se robaron 510 automotores y 648 motocicletas, seguida de Engativá y Ciudad bolívar, respectivamente. A nivel distrital, los robos a motocicletas bajaron un 17 %, pero en octubre hubo un aumento de 30 casos respecto a ese mes en 2024.