Diosdado Cabello cumplió el Ultimátum a las aerolíneas que no reactivaron vuelos y ya no podrán entrar más a Venezuela

Diosdado Cabello confirmó que aerolíneas no podrán volver a Venezuela. (Foto: Captura de pantalla / Tomada de X)

Ante la alerta por el uso del espacio aéreo venezolano por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, FAA, las aerolíneas que conectaban a Venezuela con el mundo se vieron obligadas a suspender sus operaciones por seguridad. La reacción del gobierno de Nicolás Maduro, en voz de Diosdado Cabello se pronunció en las últimas horas para cumplir el ultimátum.

El alto funcionario venezolano se pronunció y aseguró que las aerolíneas tenían 48 horas para retomar la operación aérea con Venezuela y como no lo hicieron pierden por completo la posibilidad de volar en el país.

También le puede interesar: Avianca tomó decisión con los vuelos Bogotá - Caracas tras alerta de Estados Unidos de no sobrevolar Venezuela

Diosdado Cabello cumplió ultimátum a las aerolíneas que vuelvan en Venezuela

Según Blu Radio, la entidad encargada de los vuelos en Venezuela reportó que aerolíneas como Iberia, Tap Air, Avianca, LATAM Colombia, Turkish Airlines, se quedaron sin poder volver a Venezuela.

Aunque estas aerolíneas aún tienen la licencia para poder volar a Venezuela, Cabello aseguró que es el gobierno el que decide quién puede sobrevolar sus cielos.

“Venezuela es un país soberano. Venezuela decide quién vuela y quién no. No necesitamos amenazar a nadie. Dicen que amenazamos a Iberia. El gobierno nacional, es una decisión soberana, le dijo a las empresas si en 48 horas ustedes no reanudan los vuelos, no los reanuden más, quédense ustedes con sus aviones y nosotros nos quedamos con nuestra dignidad”, dijo Diosdado Cabello durante un acto público, en el que de fondo se escuchaban aplausos de sus fieles seguidores.

Cabellos agregó que fue un anuncio de Estados Unidos y una decisión de las líneas aéreas, “ahora, Venezuela se reserva el derecho de admisión”.

Por su parte, el gobierno de Portugal, aseguró que no cederá a las amenazas tras los efectos para su línea aérea TAP Air Portugal, y que son respetuosos de las regalas internacionales.