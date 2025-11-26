Una joven habría asesinado a su mamá en medio de una discusión por la clave del wifi

Una tragedia se presentó en el municipio de Dosquebradas, en el departamento de Risaralda, en donde un caso de intolerancia al interior de un hogar terminó con la vida de una madre de 34 años llamada Maryuri Gaspar. Lo más impactante de la historia es que la perpetradora de este asesinato, presuntamente, sería su hija de 18 años por una insólita razón: Maryuri cambió la clave del wifi y no se la quería dar.

El incidente habría tenido lugar en medio de una discusión que terminó subiendo de tono en la madrugada al interior de la vivienda en donde vivían madre e hijos. Medios regionales aseguraron que la discusión se dio porque Maryuri no estaba de acuerdo con la cantidad de tiempo que su hija de 18 años le dedicaba a estar en el celular.

Buscando evitar que su hija estuviera largas horas conectada al internet, Maryuri desconectó el wifi y luego le cambió la contraseña, la cual se negó a compartir con su hija. Por esto se desató la absurda discusión que habría terminado con la vida de una madre preocupada por su hija.

Lo que relatan medios locales es que la hija salió enfurecida de la casa tras discutir con su madre y horas mas tarde, cuando regresó, la discusión siguió y se puso cada vez más fuerte. Presuntamente, cegada por la ira, la hija tomó un cuchillo de la cocina y atacó a su madre en la habitación, dejándola herida de gravedad.

Posteriormente, el hijo menor de Maryuri, de 17 años, la encontró malherida en su habitación e intentó brindarle socorro a su madre. Aunque llegaron rápidamente al hospital Santa Mónica de Dosquebradas la mujer terminó perdiendo la vida.

Aparentemente la joven abría escapado de la casa, ya que la Policía no ha logrado ubicarla y tampoco la encontró cuando llegaron a realizar las receptivas investigaciones.