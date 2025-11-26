¿Quién era Alison Altamirano, asesinada dos días antes del 25N?

Hay conmoción en el cantón Cevallos, provincia de Tungurahua, por el femicidio de Alison Altamirano, una joven de 23 años, asesinada a dos días del 25 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Alison era estudiante de séptimo semestre de Medicina Veterinaria en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Ambato. Sus familiares y amigos la recuerdan como una joven alegre, dedicada y solidaria.

“Era una buena estudiante y nunca tuvo problemas con nadie”, expresó Thomas Altamirano, padre de la víctima, tras la audiencia de flagrancia. Nacida en Tena, había dejado su tierra natal para cumplir su sueño de convertirse en profesional.

Uno de sus profesores también lamentó su muerte con un mensaje y una fotografía:“Qué impotencia y dolor tengo en mi corazón. ¿Por qué tanta maldad en este mundo? Hoy apagaron la vida de una señorita que solo quería cumplir su sueño de ser una gran profesional”.

Agregó:“Mi sentida condolencia a sus padres, hermana y familiares. Siempre recordaré tu sencillez, alegría y don de gente. La Unidad Educativa Camilo Gallegos Domínguez llora tu partida, mi querida exalumna Alison Altamirano Poveda. Que nuestro creador te reciba en su gloria. Descansa en paz”.

Profesor de Alison Altamirano le da el último adiós. Imagen. Captura de Pantalla

El crimen

El hecho ocurrió la madrugada del 23 de noviembre de 2025. De acuerdo con la Fiscalía, Alison acudió a un domicilio ubicado en el barrio Ferroviario, entre las calles 29 de Abril y España, en Cevallos, para reunirse con los ahora procesados.

La investigación señala que Johan Santiago V. M. habría insistido en que la víctima se trasladara a ese lugar, incluso gestionando un taxi para recogerla. En el inmueble, los involucrados consumieron alcohol, cocaína y éxtasis.

Cuando la joven quedó dormida, los procesados habrían intentado agredirla sexualmente y posteriormente la habrían asfixiado. Luego, según la Fiscalía, procedieron a desmembrarla parcialmente.

Las diligencias indican que los presuntos implicados intentaron ocultar el crimen: limpiaron la escena, se cambiaron de ropa y cubrieron el cuerpo con un colchón.

Agentes de la Dinased Tungurahua acudieron al sitio tras una alerta del ECU 9-1-1 sobre un posible hecho violento. En el interior del domicilio localizaron a Ronald Alexander G. P. durmiendo sobre un colchón, debajo del cual se encontraba el cuerpo de Alison.

Los procesados

La Fiscalía General del Estado formuló cargos por femicidio contra:

Johan Santiago V. M.

Steven Leodán D. P.

Anderson Alfredo V. M.

Ronald Alexander G. P.

La jueza del caso acogió el pedido fiscal y dictó prisión preventiva para los cuatro sospechosos.