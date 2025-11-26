Terror vivieron pasajeros de la ruta L81 en TransMilenio: Sujetos armados robaron uno a uno en menos de 5 minutos

La inseguridad en Bogotá continúa siendo una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos. Los robos, cada vez más frecuentes, se han convertido en una escena cotidiana que despierta serias inquietudes sobre las políticas públicas y los procesos judiciales que se aplican a los delincuentes.

Puede leer: Verónica Alcocer: Los escándalos que han envuelto a la primera dama del gobierno Petro

En las últimas horas, se conoció una nueva denuncia que alerta sobre la situación. Al menos diez pasajeros que se movilizaban en la ruta L81 de TransMilenio vivieron momentos de pánico cuando tres sujetos armados ingresaron por la fuerza al articulado en la localidad de Engativá.

Según relataron las víctimas, los delincuentes intimidaron a todos los ocupantes y les robaron sus pertenencias en cuestión de minutos.

“Nos amenazaron con que si no entregábamos las cosas nos iban a matar, de hecho, hasta amenazaron al conductor. Son tres personas de nacionalidad venezolana porque su acento no es de aquí y eso hay que decirlo”, agregó una de las víctimas a CityTV.

Lea también: El plan más rolo para Navidad: Monserrate enciende sus luces, conozca precios y horarios

Cabe destacar que entre los objetos robados están celulares, carteras, joyas y dinero.

“Después de que pasó el suceso, los ladrones se bajaron como si nada. Incluso, en la parte de atrás alcanzaron a golpear a alguien que no quería entregar sus cosas”, confirmó la víctima.

Finalmente, cabe destacar que hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre el tema.