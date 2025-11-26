Petro señaló a Uribe de ser el responsable de que ni él ni ningún exmiembro del M-19 pueda viajar a Canadá

El presidente Gustavo Petro arremetió a través de un mensaje publicado a través de sus redes sociales contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez porque asegura que es el responsable de ser inadmitido para pedir la visa y poder viajar a Canadá. A través de una extensa publicación, el mandatario indicó que antes de Uribe podía viajar sin problema al país norteamericano.

El presidente aseguró que todos los militantes del M-19 tienen negada la visa a Canadá, porque Uribe había dado la orden cuando era el mandatario de los colombianos y que a él le había tocado pedir permisos especiales al primer ministro para poder ir a visitar a sus hijos y a su mamá.

También el puede interesar: “Ganaron la Presidencia de la mano de las peores estructuras”: Federico Gutiérrez tras escándalo por relaciones del gobierno con las disidencias de las Farc

Petro culpa a Uribe de no poder viajar a Canadá ni él ni los exmilitantes del M-19

Ante la primera publicación del presidente, Uribe escribió a través de sus redes: "Aunque el Pte Petro es mucho menor que yo no está en edad de seguir con estas alucinaciones. O que diga si lo que quiere es generarme otro atentado contra mi vida".

El presidente le respondió: “Pues expresidente Uribe, mire lo que hizo su embajador en el Canadá, y la función que ejercía no solo como funcionario, sino como colaborador del paramilitarismo. En Canadá nunca se ha hecho una revolución, es monárquica y tiene una norma de no dejar entrar a quienes si hemos querido hacer revoluciones. En toda América al sur de las fronteras del Canadá, se han hecho revoluciones, por eso somos repúblicas y no monarquías. Cada país debe respetar la historia del otro, son diferentes".

Luego aseguró que: “Pero en gobiernos anteriores a los suyos, visitaba el Canadá sin problemas, sucedió que mi nombre fue puesto en los computadores de migración canadiense como “inadmisible” y así todos mis compañeros y compañeras que hicieron la paz hace 34 años, y fue durante sus gobiernos, después que me dieron entregadas las grabaciones por horas de Mancuso y Carlos Castaño hablando de sus relaciones con políticos y que fue la base de muchos de mis debates parlamentarios".

El presidente aseguró que actualmente lo mismo sucede con Estados Unidos, “solo por mi posición contra el genocidio en Gaza, y la muerte de lancheros pobres del Caribe. Yo soy del Caribe y veo en esos hechos irracionales, asesinatos”.