Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación y alias Calarcá, en el momento de la captura en Antioquia el 23 de julio de 2024. (Foto: Cortesía)

Fiscal Camargo culpa a la policía judicial de no advertir de la información encontrada en los celulares de alias Calarcá

En las últimas horas la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, señaló como responsables a los miembros de la policía judicial por no haberle informado sobre los hallazgos en los celulares durante captura alias Calarcá y varios miembros de las disidencias de las Farc, cuando se movilizaban en una caravana de camionetas de la UNP.

La fiscal aseguró que para ella la investigación apenas comienza y que no es como muchos han salido a asegurar que desde su dirección no se hizo lo que correspondía con esta información.

Fiscal aseguró que tras la revelación de Noticias Caracol apenas inicia su investigación

Ante los medios de comunicación la fiscal general afirmó que la policía judicial no le informó sobre los hallazgos desde el primer momento en el que se tuvo esta información.

“Lo que yo lamento profundamente en realidad con todo este tema es que la Policía Judicial de la Policía Nacional que hizo la extracción de los celulares no hubiese advertido de que esa información estaba ahí, para brindar apoyo, para que nosotros hiciéramos lo que hicimos ayer, designar un equipo para poder investigar esos temas”, dijo la fiscal general.

Camargo también reconoció que se trata de “temas muy gruesos”, que le preocupan tanto a ella como a todos.

“Entiendan que esta investigación para nosotros empezó ayer, no empezó hace un año, porque ayer conocimos la información, no hace un año. Por su puesto que eso es una falla y la estamos admitiendo, estamos diciendo que la fiscal del caso, la fiscal especializada, no tiene un caso simple ni pequeño, no dejó de hacer por negligencia, sino que tiene grandes resultados y omitió compulsar copias por esos hechos. ¿Por qué? porque la información está en cinco informes, no está en un informe, porque la información no está a la vista", dijo la fiscal.