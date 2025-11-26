Cogieron a presunto ladrón de bicicletas en Mondoñedo; vestía uniforme de reconocida compañía telefónica

Un nuevo caso de robo se volvió a hacer viral en las redes sociales y tuvo lugar en un sector de bastante concurrencia de ciclistas, Mondoñedo, ubicado por la salida sur de la ciudad de Bogotá. En las imágenes se ve cómo los afectados toman la justicia por mano propia hasta que llegan las autoridades, tras la indignación que no solo les despertó el hecho, también el uniforme de una reconocida empresa telefónica que llevaba el presunto delincuente.

El usuario de Instagram, Diego Sanmiguel, fue el encargado de publicar este caso en esta red social, apasionado del ciclismo que relató qué, mientras un grupo de ciclistas dejó los ‘caballitos de acero’ para tomarse un descanso, este individuo habría tomado una de las ‘bicis’ y emprendió la huida, con el desfortunio para él que fue alcanzado.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>>> Por fin: Capturan a los ladrones del carro rojo que robaban camionetas en Bogotá a diestra y siniestra

“No me pegue, por favor. Vivo lejos. No lo vuelvo a hacer, qué pena”, eran las palabras que emitía el delincuente para evitar ser golpeado. En las imágenes que se viralizaron rápidamente, también se ve que las autoridades llegaron al sitio para trasladar al individuo, quien vestía un uniforme de la empresa Movistar, mismo al que, según se indica en el video, también se le encontraron drogas.

“Faltaron consejos, ese vuelve, esa gente no coge escarmiento”, “Faltó una masajeada más intensa”, “Esos rolos son muy tiernos”, “Se sacó de la ‘paloterapia’”, “Mucho video y pocas caricias”, “Lo sueltan y al otro día está robando”, “Luego demanda por agresión y lo sueltan”, y “Se pone a chillar, pero no le dolió robar”, fueron algunas de las reacciones", fueron algunas de las reacciones.

Frente a situaciones como esta, la Alcaldía de Galán y la Policía Metropolitana reiteraron su invitación a que los ciudadanos inscriban sus bicicletas en la plataforma Registro Bici Bogotá, lo que facilita su identificación en caso de robo. El procedimiento es el siguiente: