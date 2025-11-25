Dura reacción de Duque después de que Petro señaló a la CIA de filtrar “falsos” nexos de su gobierno con disidencias

El expresidente Iván Duque reaccionó a las explicaciones que dio el presidente Gustavo Petro después de que se conocieron informes sobre presuntos nexos de su gobierno con las disidencias de las Farc. El jefe de Estado señaló directamente a la CIA y a Estados Unidos, lo cual despertó la molestia de Duque.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el exmandatario recordó que Washington ha sido un aliado clave para la inteligencia en Colombia y agregó que las declaraciones del primer mandatario podrían deteriorar la relación entre ambos países.

“Los EE. UU. han sido aliados históricos y confiables de las autoridades colombianas. Su apoyo en inteligencia ha sido fundamental para defender nuestro Estado de Derecho y luchar contra amenazas a nuestra seguridad, incluyendo riesgos de infiltración criminal”, indicó Duque en su pronunciamiento.

Así mismo, señaló que no está de acuerdo con la teoría expresada por el presidente Petro sobre la CIA.

“Llama la atención que se acuse a un aliado incondicional de “conspirar” para debilitar su apoyo a Colombia, lo cual solo favorece a los criminales. Los colombianos no permitiremos que 200 años de amistad y cooperación con los EE. UU. sean arruinados por la influencia de Maduro y los grupos narcoterroristas", agregó Duque.

¿Qué dijo Petro sobre la CIA?

Los presuntos nexos de un general del Ejército Nacional y un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia con las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá fueron revelados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol el pasado domingo 23 de noviembre. La información generó una auténtica tormenta política para el Gobierno y el presidente se pronunció sobre estos hechos en la tarde de este lunes 24 de noviembre.

“Puedo afirmar que las versiones de supuestos informes de inteligencia sobre Huertas y Wimer son falsos. Se trata de querer purgar a las personas que me han ayudado a identificar oficiales del ejército corruptos. Varios casos como el robo de armas al ejército en la Guajira y precisamente la entrega a bandidos de permisos para hacer compañías de seguridad, es gracias a eso. En la captura de escoltas oficiales presentes en dónde están los bandidos que se capturan hemos distinguido varias de estas compañías legales al mando de criminales. El negocio ha sido suspendió en mi gobierno y por eso reaccionan”, explicó el primer mandatario, también a través de su cuenta oficial en la red social X.

Entre tanto, señaló que hubo transacciones por miles de millones de pesos en sobornos que supuestamente se frenaron y que tenían la intención de usar al Estado para los fines del paramilitarismo.

“En el gobierno de Duque la entrega de permisos legales a criminales fue masivo. El negocio se intentó perpetuar pero lo detuve. Todos las agencias de inteligencia deben hacer públicos sus informes en el tiempo prudencial. Los lazos entre oficiales del ejército y la policía deben cortarse de inmediato, la contrainteligencia es para detectarlos y no para hacer uso político de la información. Que coincidencia que ahora denuncien a quienes vienen denunciando los nexos de la corrupción dentro de la fuerza pública (SIC)”, concluyó el presidente Petro en su cuenta de X.

Así mismo, el primer mandatario sostuvo que Noticias Caracol ya ha cometido errores antes y advirtió que la fuente de la información era la CIA de Estados Unidos.

“Con la CIA me reuní para recibir informes de oficiales corruptos a los que presté atención, guardando prudencia sobre la veracidad de la información, el periodista no lo hace y ahí su responsabilidad.En aquella ocasión me hablaron del general Huertas, que no estaba en el ejército, y mencionaron posible relación con un grupo armado, pero mencionaron otro grupo diferente al de hoy; por eso se que el nuevo informe es falso. Investigue lo que sucedió, y determine que la creencia de la CIA no era certera (SIC)”, puntualizó el presidente Petro.