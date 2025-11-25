Pasajeros y conductores de las plataformas de transporte temen por su seguridad y piden mejores condiciones

Es sabido que los habitantes de las ciudades cada vez se inclinan más al uso de plataformas digitales de transporte como una alternativa de movilidad. Según un informe de Alianza In, más de 21,5 millones de usuarios accedieron a estos servicios en 2024. Además, las plataformas reportaron más de 1,2 millones de conductores que prestaron al menos un servicio durante ese año. Por esto, la plataforma InDrive y la consultora Cifras & Conceptos realizaron un estudio sobre la percepción de seguridad de quienes usan estas aplicaciones.

Los temores de pasajeros y conductores

Datos recopilados por la investigación revelan que de los 1104 pasajeros encuestados, el 26 % de los usuarios consideran que el robo durante el uso del servicio es el principal riesgo. Un 15 % nombra la conducción peligrosa como otro factor amenazante, y el 14 % menciona la diferencia de la placa de los vehículos frente a la mostrada en la aplicación.

Lea también: Una pipeta de gas explotó al frente de la Clínica Los Nogales en Bogotá

Por parte de los conductores, las agresiones verbales son percibidas como el ataque más frecuente; y les generan especial preocupación los usuarios en estado de alicoramiento. Además, entre los 412 consultados, 48 dijeron haber sido víctimas de robo durante el trabajo.

Las ciudades también representan un factor determinante a la hora de percibir la inseguridad, pues el 74 % de los conductores y el 29 % de los usuarios dice evitar usar las plataformas en ciertas zonas de la ciudad y a determinadas horas, especialmente en la noche y la madrugada.

Las medidas que esperan los usuarios

Del total de personas encuestadas, el 55 % califica las herramientas tecnológicas de seguridad como “muy buenas”, por lo que sigue vigente el reto de generar mayor confianza a los usuarios. Entre estas funciones, está la geolocalización y la posibilidad de compartir el viaje en tiempo real. Sin embargo, por parte de los pasajeros piden tener acceso a los antecedentes de los conductores, la implementación de seguros y la mejora de los canales de atención y denuncia.

Los conductores también quieren mejores controles. Esperan verificación estricta de los pasajeros y activación y mejora en el botón de pánico.

“Las palabras claves son la articulación, el trabajo conjunto y la alianza público - privada” afirma Christiam Alfonso, gerente de seguridad de Indrive para Latinoamérica. Agregó que, pese a que no hubo una discriminación de datos en función de género y violencias de género, aunque dos de cada tres usuarias son mujeres, la empresa sí procura implementar herramientas teniendo estos datos en cuenta.