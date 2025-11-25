“No he recibido ni recibiré un dólar del ELN”: Petro en respuesta a señalamientos tras señalamientos de disidencias de las Farc

El presidente Gustavo Petro respondió a través de su cuenta de X, antes Twitter, por los señalamientos tras la muerte de varios menores en bombardeos en Arauca. Además, aprovechó para lanzar fuertes críticas contra alias Pablito, a quien no bajó de ser un “traqueto”.

El mandatario respondió a una publicación en la que aparece alias Antonio Medina de las disidencias de la Farc, quien aseguró que el presidente tiene alianzas con el ELN.

También le puede interesar: “Si las Farc son un grupo terrorista dedicado al narcotráfico, qué viene siendo un gobierno que los apoya?”: Fico

Petro responde a señalamientos de las disidencias de las Farc que aseguran que tiene alianzas con el ELN

En el video publicado se le escucha al comandante, alias Antonio Medina de las disidencias decir que: “señor presidente, no son mis hijos, ni mi hermano, los que están presos por narcotráfico, ni fui yo que con dineros del narcotráfico me financiaron la campaña. Lo cierto es que claramente es un convenio con el ELN para atacarnos en Arauca y retirarnos de la frontera, a cambio que los elenos le coloquen la votación a la nueva campaña política“.

Ante esto el presidente respondió: “Aquí se dicen cosas ciertas y otras mentirosas. Es cierto que el responsable de la mayor parte de secuestros y asesinatos sistemáticos de civiles en Arauca es el ELN dirigido por Pablito. La labor de traqueteo de Pablito en el Arauca y Apure es intensa y con sus dineros mantiene su influencia mayoritaria dentro del ELN".

Luego, el presidente aceptó que la ofensiva mayor del Ejército se ha dirigido a la fuerza de Iván Mordisco, “por su clara pertenencia a la mafia de la junta del narcotráfico”.

Además, dijo que “los ataques a las estructuras de “Iván Mordisco” derivan de su negativa a aceptar su concurrencia a la paz, lo mismo ha hecho el ELN con su ataque a Catatumbo No he recibido ni recibiré un dólar del ELN. Tal guerrilla se dejó llevar de las ideas de Camilo Torres a las del traqueteo y el crimen de guerra".

El presidente aseguró que “la rabia no debe degradar la verdad. El frente 10 en Arauca fue atacado porque se les tendió la mano de la paz y no la aceptaron. La responsabilidad de los menores combatientes que murieron es de ustedes, señores del frente 10 nunca debieron reclutar menores de edad para defenderse”.