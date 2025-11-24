“Si las Farc son un grupo terrorista dedicado al narcotráfico, qué viene siendo un gobierno que los apoya?”: Fico

Federico Gutiérrez se cuestiona el apoyo que habría recibido el gobierno por las disidencias de las Farc

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, reaccionó a las investigaciones que revelarían las relaciones entre las disidencias de las Farc y el gobierno del presidente Gustavo Petro. Noticias Caracol reveló que las disidencias de alias ‘Calarcá’ estarían infiltradas en las principales instituciones de seguridad del Estado, en la Fiscalía, el Ejército, la Policía y las agencias de inteligencia.

Según la información recopilada por el noticiero, integrantes de las disidencias comandadas por alias Calarcá se reunieron con el general del Ejército Juan Miguel Huertas, hoy jefe del Comando de Personal, y con Wilmer Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Cartas, correos, chats, fotos y otros archivos encontrados darían cuenta de los nexos entre ambos bandos.

Fico reaccionó al escándalo sobre la relación entre disidencias de las Farc con el gobierno de Petro

El mandatario de los medellinenses se pronunció escribiendo a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, que: "Si las Farc son un grupo terrorista dedicado al Narcotráfico, ¿qué viene siendo un gobierno que los apoya? ¿qué viene siendo quien lidera ese gobierno apoyado por los terroristas en campaña?“.

Por estos mismos hechos, la vicepresidenta Francia Márquez también salió salpicada por una declaración en la que se indica que ella fue la interlocutora.

“Todo se hizo a través de Francia Márquez“, dice, sin dar detalles, el diálogo publicado por Noticias Caracol.

Ante esto, Márquez publicó un comunicado a través de sus redes sociales en el que dice: “Ante las nuevas infamias que han circulado en las últimas horas, en la que se me pretende involucrar (sin un a sola prueba) con hechos delictivos y organizaciones criminales”.

Agregó que “no existe ninguna prueba fehaciente que pueda demostrar mi vínculo con estos grupos ilegales.Lo único que se presenta es un supuesto mensaje de WhatsApp, dicho por un delincuente usando mi nombre para darse importante frete a otros delincuentes”.