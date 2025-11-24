“Bombas contra niños víctimas de reclutamiento y filtraciones para quienes los reclutan”: Jennifer Pedraza al Gobierno

Después de que se conoció un extenso informe de Noticias Caracol en el que se evidencian los presuntos nexos entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza cuestionó duramente al Ejecutivo.

La congresista se refirió a los documentos que probarían los nexos entre un general del Ejército Nacional y un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Además, recordó que el Gobierno actual ha estado en una confrontación armada contra las disidencias de las Farc después de que fallaron los diálogos contra esos grupos armados.

"Esto es inadmisible! Ven? Bombas contra los niños víctimas de reclutamiento, y cartas y filtraciones para las cabezas de quienes los reclutan. Blanditos con las cabezas de las organizaciones criminales y violadores del DIH contra los menores reclutados“, señaló la representante Pedraza en su cuenta oficial en la red social X.

Lo que se sabe de los bombardeos que terminaron con la vida de varios menores de edad

Puntualmente, la representante a la Cámara se refirió a los bombardeos que ejecutó la Fuerza Pública en los departamentos de Guaviare y Arauca. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, al menos 15 menores de edad fallecieron en esos ataques.

El gobierno no reconoció estos hechos como un error operativo, sino que se limitó a culpar a las disidencias de las Farc por reclutar a los menores de edad y advirtió que cumplió con todas las normas establecidas en el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

“Le insisto al Presidente de la República que suspenda los bombardeos contra objetivos en los que puede haber menores de edad reclutados. A los grupos armados ilegales les exigimos liberar incondicionalmente a todos los menores de edad reclutados“, subrayó la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, en un pronunciamiento del pasado 17 de noviembre.