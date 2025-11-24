Vuelos cancelados a Venezuela tras la advertencia de Estados Unidos por el espacio aéreo

La FAA alertó a aerolíneas con vuelos sobre el país vecino. (Foto: Captura de pantalla)

Este lunes, 24 de noviembre, se confirmó que los vuelos que estaban programados y que tenían como destino el país vecino de Venezuela fueron cancelados. Aerolíneas como LATAM tenía vuelo esta semana, pero emitió un comunicado anunciando que de manera preventiva eran suspendidos los vuelos que tenían entre Bogotá y Caracas.

Según conoció Noticias Caracol, esta aerolínea indicó que continuarán haciendo monitoreos diarios para saber si activan nuevamente estos vuelos o no. Pero que los usuarios podrán reprogramar y tendrán sus tiquetes válidos por un año.

Vuelos cancelados a Venezuela por restricción al espacio aéreo

Aerolíneas como Avianca y Satena, que también tienen otros vuelos a Caracas, habrían asegurado que aún están analizando la situación para definir si realizarán los vuelos o no.

Hasta el momento las aerolíneas que tienen cancelados sus vuelos son: Iberia, 5; TAP, 2; Avianca, 4; Caribbean, 2; GOL, 4; LATAM, 2; Turkish Arlines, 5.

Por ahora, las aerolíneas que mantendrán sus vuelos son: Avior Airlines, Wingo y Copa Airlines. Lo que sí es evidente que los precios de estos trayectos aumentaron notablemente.

Álvaro Mujica, secretario de la Aeronáutica, habló con Noticias Caracol, aseguró que “hay cuatro aerolíneas que operan entre Colombia y Venezuela: Avianca, LATAM, WINGO y Satena. De esas, a fecha de hoy, tenemos cinco (5) frecuencias que han sido canceladas”.

Mujica espera que en la mayor brevedad posible se pueda reestablecer la normalidad de estas frecuencias aéreas entre ambos países.

“Esto se está viendo afectado por el notam que emitió la FAA. En este momento las aerolínea le están ofreciendo a los pasajeros que se pueden conectar con Venezuela por Cúcuta. Hay dos aerolíneas que de manera autónoma suspendido las operaciones temporalmente y dos aerolíneas que aún se encuentran operando. La conexión entre Colombia y Venezuela no está suspendida de manera total”, agregó el secretario.