“A Colombia no se le da órdenes de arrodillarse”: Petro le dice a Estados Unidos que intente ponerle la pijama naranja “a ver si puede”

Presidente Petro reta a Estados Unidos a que lo metan preso a ver si pueden

El presidente Gustavo Petro publicó un mensaje a través de sus redes sociales dirigido a Estados Unidos, en particular a Marco Rubio el secretario de Estados. El mandatario de los colombianos lo retó a que intente meterlo preso “a ver si puede” y que a Colombia no se le da órdenes de arrodillarse.

Además, el mandatario también dijo que intente ponerle al pijama naranja, que es el color característico del vestuario de los presos en Estados Unidos.

Petro reta a Estados Unidos para que lo meta preso “a ver si puede”

A través de su cuenta de X antes Twitter, escribió un menaje para el gobierno norteamericano y lo acompañó con un video de su discurso durante la entrega del Multicampus universitario de La Ladera en Cali.

"A Colombia no se le da órdenes de arrodillarse. Colombia Libre y hermosa es libre“, escribió el presidente.

“Entonces le tengo que decir al señor Marco Rubio, hermano si me va a meter preso, a ver si puede. Si me quiere poner la pijama naranja, inténtelo”, dijo el presidente Petro.