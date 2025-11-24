Revelan que la secta ortodoxa que fue descubierta en Antioquia obligaba a niños a casarse desde los 12 años

No para la indignación a nivel nacional después de que se conoció que las autoridades consiguieron liberar a 17 menores de edad de las manos de una secta que se encontraba en el municipio de Yarumal, Antioquia. Varios de los niños tenían circular amarilla de Interpol.

(Lea también: Judicializan a un profesor de primaria que habría abusado sexualmente a varias estudiantes en el Amazonas).

En las últimas horas, la directora de Migración Colombia, Gloria Arriero, indicó que la secta judía ortodoxa Lev Tahor ya tenía integrantes condenados en Estados Unidos por violar derechos de niños, niñas y adolescentes. Por ello, tuvieron que desarrollar un operativo conjunto con el Gaula y Bienestar Familiar.

El operativo se ejecutó el sábado durante la noche. En total, encontraron 27 personas, de las cuales 10 eran adultas y otras 17 menores de edad. Al parecer, entraron a Colombia en dos grupos: unos llegaron a Cartagena y otros al aeropuerto José María Córdova de Rionegro, Antioquia.

La mayoría de los menores de edad son de nacionalidad estadounidense. Otros eran de Guatemala. Al parecer, se encontraban con sus padres cuando fueron hallados por las autoridades. Sin embargo, cinco de ellos tenían circular amarilla de Interpol debido a que habían sido reportados como desaparecidos después de que sus padres perdieran la patria potestad y los trajeran a Colombia.

“Podría decirse que se casan entre primos”: directora de Migración Colombia

En diálogo con la emisora Blu Radio, la directora de Migración Colombia informó que estas personas no cometieron ningún delito. Sin embargo sostuvo que habían recibido alertas internacionales y con ello tomaron la decisión de desplegar el operativo.

“Las investigaciones tanto en Guatemala, como en Estados Unidos, Canadá y México les obliga a los niños, a los adolescentes a partir de los 12 y 13 años, a que se casen entre sí. Ellos se casan entre primos, podría decirse. ¿Qué buscan con esos matrimonios de los niños tan jóvenes? Que haya procreación", señaló la directora de Migración Colombia.

Además, la directora de Migración Colombia señaló que al parecer también habrían registrado casos de abuso sexual dentro de la secta. De hecho, indicó que varios de los miembros de la secta fueron judicializados por este tipo de delitos.

Por último, señaló que están adelantando los protocolos establecidos para enviar a estas personas a sus países de origen.