Judicializan a un profesor de primaria que habría abusado sexualmente a varias estudiantes en el Amazonas

La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales probatorios que dan cuenta de los abusos sexuales que habría cometido Carlos Alberto López Simonds, un profesor de primaria de un colegio de Leticia (Amazonas), contra varios de sus estudiantes menores de edad.

Las víctimas identificadas hasta el momento, cuatro niñas y un niño entre los 6 y 9 años, participaron en una jornada de prevención de delitos sexuales organizada por el centro educativo y pusieron en conocimiento las agresiones que presuntamente soportaron por parte del docente durante los meses de septiembre y octubre del año en curso.

Los relatos indicaban que aprovechó su condición de profesor y la autoridad que ejercía sobre los alumnos para realizar actos en contra su formación sexual.

En atención a las denuncias recibidas y las actividades de policía judicial realizadas, López Simonds fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacional. Una fiscal de la Unidad de Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado.

El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.