Mujer murió repentinamente en puente peatonal de TransMilenio en la calle 80: “se resbaló y se partió la boca”

La mujer habría fallecido en el puente peatonal de la calle 80 con avenida Ciudad Cali

En la mañana de este lunes 24 de noviembre las autoridades reportaron la muerte de una mujer que estaba cruzando el puente peatonal de TransMilenio en la calle 80 a la altura de la avenida Ciudad de Cali.

La mujer estaba caminando junto a su esposo con rumbo a la estación de transporte público. Al parecer, la mujer sería venezolana.

Inicialmente, en redes sociales hubo versiones según las cuales se habría tratado de una caída. No obstante, su esposo reveló cómo ocurrió todo.

“Pasamos la calle. Se sintió mal y me mandó a buscar agua. Y se resbaló, se partió la boca, se partió todo. Y ahí le di para la pastilla. Después me gritó: ‘Me voy a morir’, y más nada”, aseguró el esposo de la mujer en conversación con el noticiero del canal Citytv.

“Le dio un infarto”: esposo de la mujer fallecida en Bogotá

PUBLIMETRO se comunicó con TransMilenio para conocer más detalles de lo ocurrido y señalaron que una de las hipótesis más fuertes señalan que se habría tratado de un infarto. Pese a lo ocurrido, los servicios del sistema de transporte público no se vieron afectados.

En efecto, su esposo señaló que ese fue el parte médico que entregaron los profesionales de la salud cuando llegaron al lugar del incidente.

“Después que llegaron las autoridades ya estaba ahí, ya muerta. Llegó la ambulancia y le pusieron un aparato. Luego me dijeron que ya no hay vida, le dio un infarto”, relató el hombre en conversación con Citytv.

Además, sostuvo que lamentablemente no tienen más familiares en Colombia, pues solo los dos habían migrado desde Venezuela.