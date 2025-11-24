“Mi campaña fue genuina”: Francia Márquez se defiende de presuntos pactos con las disidencias de las FARC

Francia Márquez, la vicepresidenta de la República, publicó un comunicado para defenderse de los señalamientos, luego que se indicara que fue a través de ella que las disidencias de las FARC participaron de la elección presidencial que llevó al poder al presidente Gustavo Petro.

Una investigación de Noticias Caracol reveló que las disidencias de las Farc estarían infiltradas en las principales instituciones de seguridad del Estado, en la Fiscalía, el Ejército, la Policía y las agencias de inteligencia.

Francia Márquez se defiende de señalamientos que la involucran con disidencias de las FARC

Según la información recopilada por el noticiero, integrantes de las disidencias comandadas por alias Calarcá se reunieron con el general del Ejército Juan Miguel Huertas, hoy jefe del Comando de Personal, y con Wilmer Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Cartas, correos, chats, fotos y otros archivos encontrados darían cuenta de los nexos entre ambos bandos.

La investigación periodística reveló conversaciones entre jefes de las disidencias en las que hablan de supuesto apoyo a la campaña presidencial de Petro en 2022 y que lo habrían hecho a través de la vicepresidenta, Francia Márquez, según un chat entre Néstor Gregorio Vera, alias ‘Iván Mordisco’, jefe del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las Farc, y otros guerrilleros.

“Todo se hizo a través de Francia Márquez“, dice, sin dar detalles, el diálogo publicado por Noticias Caracol.

Ante esto, Márquez publicó un comunicado en el que dice: “Ante las nuevas infamias que han circulado en las últimas horas, en la que se me pretende involucrar (sin un a sola prueba) con hechos delictivos y organizaciones criminales”.

Agregó que “no existe ninguna prueba fehaciente que pueda demostrar mi vínculo con estos grupos ilegales. Lo único que se presenta es un supuesto mensaje de WhatsApp, dicho por un delincuente usando mi nombre para darse importante frete a otros delincuentes”.

Después dijo que nunca ha visto “a ese personaje” y señaló de una irresponsabilidad pretender convertir eso en un hecho, que es un acto de mala fe para afectar su nombre.

“Mi campaña fue genuina, transparente y respaldada por miles de colombianas y colombianos que creyeron en un cambio. Jamás he recibido apoyo de criminales”, agregó Márquez.

Finalmente, la vicepresidenta aseguró que “sigo con el corazón bien puesto, con el que me vieron en las calles sembrando esperanza por un cambio. Seguimos formes hasta que la dignidad se haga costumbre”.