¿Qué hace la secta ultraortodoxa que tenía a los 17 menores en Antioquia?

En las últimas horas se conoció el caso, en el que se reveló que en Yarumal, Antioquia, las autoridades encontraron 17 niñas y niños, incluido un bebé de un año, bajo el poder de la secta judía ultraortodoxa Lev Tahor. Cinco niños estadounidenses con circular amarilla buscados por la Interpol estaban en el sospechoso grupo religioso.

Los menores fueron ubicados en el interior de un hotel del municipio antioqueño y se investigan los reportes de trata y explotación sexual vinculados a esta comunidad. Todos quedaron bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

¿Qué hace la secta ultraortodoxa Lev Tahor?

De acuerdo con al BBC, la secta ultraortodoxa Lev Tahor, cuyas dos últimas palabras significan en hebreo “corazón puro”, fue fundada en Jerusalén en la década de 1980 por el rabino Shlomo Helbrans. Se estima que sus miembros son entre 250 y 500 personas.

Practican muchas de las costumbres del jasidismo, que es una corriente ortodoxa y mística del judaísmo, pero más estrictos. Las mujeres deben estar cubiertas con ropa negra de pies a cabeza, solo despejando su rostro, los hombres se visten de negro, usan sombrero y nunca se afeitan la barba.

Se alimentan bajo las las leyes del kashrut, con los alimentos aptos (kósher) que pueden ingerir los practicantes del judaísmo. La mayor parte de sus comidas son hechas en casa con el uso de ingredientes naturales y no procesados.

No comen pollos ni huevos de gallina, porque dicen que son manipulados genéticamente. Sí consumen gansos y sus huevos. No comen arroz, cebollas verdes o vegetales con hojas. Solamente beben leche de las vacas que ellos mismos puedan ordeñar y elaboran su propio vino.

“El requisito básico exigido a los miembros de Lev Tahor es simple: venerar y servir a Dios en todo momento, con toda su alma y corazón. Sus bibliotecas solo tienen libros judíos. En sus casas no hay televisores, radios o computadoras. Conceptos como el de tiempo libre, ampliar los propios horizontes o buscar el desarrollo personal, en su estricto sentido occidental, no existen aquí“. escribió Shay Fogelman, un periodista de Haaretzque en 2012, citado por la BBC.

En los últimos años cuentan con varias acusaciones por sus formas extremas y violentas sobre sus miembros, incluyendo los castigos corporales contra menores y el matrimonio forzoso de mujeres menores de edad con hombres mayores.