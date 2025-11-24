María Fernanda Cabal denunciará a Petro por los pactos entre disidencias de las Farc y su gobierno

María Fernanda Cabal, senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, publicó un mensaje a través de sus redes sociales, para anunciar que denunciará al presidente Gustavo Petro tras investigación de Noticias Caracol.

La reveladora investigación destapó lo que sería una red de nexos, acuerdos y filtraciones entre altos funcionarios del Gobierno Petro y las disidencias de las Farc. La Unidad Investigativa puso en evidencia polémicos vínculos que dejan a la administración actual en el ojo del huracán.

También le puede interesar: “A Colombia no se le da órdenes de arrodillarse”: Petro le dice a Estados Unidos que intente ponerle la pijama naranja “a ver si puede”

Cabal denunciará a Petro por nexos de su gobierno con las disidencias de las Farc

“Radicaré nueva denuncia contra @petrogustavo ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes con base en la investigación de Caracol Noticias. Se debe procesar a Petro y a los miembros de su gobierno por esos pactos entre Calarcá, un General de la República y un funcionario debe procesar la DNI", escribió la senadora.

Usuarios de internet se pronunciaron ante el anuncio de la senadora diciendo que: “Esa comisión no sirve para nada, lo que tienen que hacer es crear una comisión no política de investigación y sanción, que sea independiente, con partida específica. Eso de investigar a mis amigos no tiene sentido o vean quienes la conforman. Una parranda de petristas la mayoría”, “¿Cuántos de nuestros soldados, suboficiales y oficiales ASESINADOS por FARC, por cuenta de este TRAIDOR?“, ”La pregunta del Millón, en los tiempos de las AUC no fue tan efectiva para denunciar, pero bueno entendemos que estos tiempos son otros que nos les favorecen" y “No va a pasar nada en la comisión de absoluciones”.