Esta es la nueva función de X que puede revelar las mentiras de los usuarios

Una nueva actualización de X, la red social de Elon Musk antes conocida como Twitter, habilitó nuevas funciones que permiten acceder a información clave sobre los usuarios para mejorar la identificación de bots. Esta medida, que ofrece datos proporcionados por la propia aplicación, hasta puede ayudar a distinguir mentiras y conductas sospechosas.

Ahora, cuando ingresa al perfil de algún usuario, puede ver la ubicación de la cuenta, que puede o no corresponder con la que pongan en su biografía; el historial de cambios de nombre de usuario; la fecha de creación de la cuenta; la fecha de verificación (en caso de tenerla) y el método de descarga de la aplicación.

Lea también: Escalofriante hallazgo en Antioquia: encuentran a 17 niñas y niños bajo el poder de una secta religiosa señalada de explotación sexual

Según la red social, esta medida busca ofrecer herramientas para identificar la autenticidad de las cuentas, ya que la red social tiene una gran cantidad de cuentas de inteligencia artificial y bots. Así, ahora es posible saber si un usuario que dice estar ubicado en Colombia, por ejemplo, si se encuentra acá o realmente se conecta desde otro país o región. Conociendo la antigüedad de la cuenta y sus cambios también es posible sospechar de usuarios con intenciones fraudulentas y malintencionadas.

¿Cómo acceder a la información?

Para conocer los datos claves de otros usuarios basta con presionar en el ícono del calendario que está bajo en la biografía. Esta nueva medida es reciente y se cree que eventualmente podría aportar otros datos, como si la personas está conectada desde una VPN (red privada virtual).

Desde ya los usuarios de la aplicación han empezado a usar esta función para inspeccionar cuentas, señalar datos que les parecen sospechosos y hasta hacer memes.