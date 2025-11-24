El Migao, la tradicional bebida paisa que gana espacio en las mesas colombianas

El Migao es una preparación tradicional antioqueña a base de chocolate caliente y galletas que está despertando un renovado interés en distintas regiones del país. Durante una clase abierta en Medellín Tulio Zuloaga reveló cómo elaborar esta bebida, cuyo auge coincide con el retorno de recetas caseras y sabores asociados a la tradición.

En la sesión, Zuloaga preparó un Migao utilizando dos productos comunes y que están presentes en la mayoría de hogares colombianos: Chocolate Corona y galletas Ducales. La demostración buscó resaltar la sencillez de la receta y el arraigo cultural que la acompaña.

También le puede interesar: Estas son las condiciones para comprar la tarjeta cívica conmemorativa de J Balvin para usarla en el Metro de Medellín

¿Qué es el Miago?

El Migao, históricamente asociado a cocinas paisas, se obtiene al mezclar chocolate caliente con galletas trituradas o amasijos como buñuelos, almojábanas, inclusive, hasta arepa.

“Este es de esos platos que a veces los dejamos en el patio trasero, que nos les prestamos atención, porque los consideramos muy humilde. Pero el Migao es parte de nuestra cocina colombiana. Los colombianos nos da pena nuestra comida y es muy triste”, dijo Zuloaga durante la presentación.

Tulio aseguró que el Miago es una preparación que está en todo el país y que se puede realizar como se desee.

“Primero poner almojábanas en pedacitos, queso para azar, las galletas, un chorrito de agua de coco, coco natural rayado y al final agregar el chocolate caliente que tiene los bueñuelitos. Esto es todo nuestro Migao y es muy sencillo”, es la receta recomendada por el chef y creador de contenido gastronómico.

Mauricio Madrid, jefe de mercadeo de bebidas de la Compañía Nacional de Chocolates – Grupo Nutresa, explicó que “todo comenzó cuando un emprendimiento gastronómico nos buscó porque querían preparar un Migao y nos pidieron acompañarlos en el proceso. Estuvimos allí y, a partir de ese encuentro, empezamos a investigar más a fondo y descubrimos que el ritual de preparación del Migao es profundamente colombiano”.

Madrid indicó que realizaron un estudio de mercado y encontraron que, “desde la Costa Caribe hasta el sur del país, existe el hábito de tomar la taza de chocolate y remojar los amasijos”.

Asu fue como "Chocolate Corona y galletas Ducales se unen para ponerle el toque secreto a esta preparación tradicional. Durante la investigación entendimos que el Migao es muy propio de Antioquia, pero como hablábamos con Tulio, en Cundiboyacá lo conocen como ‘sopitas’; en otras zonas ‘mazamorra de chocolate’, ‘migote’, ‘migas’ y demás. Cambia el nombre, pero el ritual de preparación es el mismo en toda Colombia", puntualizó.

Sin duda, esta será una preparación perfecta para la temporada navideña que se avecina.