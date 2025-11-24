Estas son las condiciones para comprar la tarjeta cívica conmemorativa de J Balvin para usarla en el Metro de Medellín

Este lunes, 24 de noviembre, el Metro de Medellín anunció que ya está disponible la tarjeta cívica conmemorativa de J Balvin, pero que tiene ciertas condiciones para quienes decidan adquirirlas.

El Metro reveló que se trata de una tarjeta amarilla con una flor al centro, que es el tema central del concierto y que hizo parte de su más reciente colaboración con Vélez, y lleva el logo característico de los rayos de J Balvin.

¿Cuánto vale la Tarjeta cívica conmemorativa de J Balvin?

Esta Tarjeta Cívica tiene algunas condiciones para venta. Primero, solo se venderán dos tarjetas por persona, valdrá 11.500 pesos y no incluye la recarga, así que si la desea usar debe recargarla en el momento de la compra.

Según el Metro de Medellín se podrá adquirir en las estaciones de la línea A como: Niquía (Norte), San Antonio (Oriente) y Ayurá. En la línea B: Estadio (Oriente) San Javier.

“Esta Cívica podrá recargarse en puntos de venta en estaciones, en máquinas de recarga automática y puntos de recarga externa”, confirmaron y advirtieron que la venta se dará hasta agotar existencias.

Cabe recordar que hace más de 13 años Madonna fue la primera artista que tuvo su tarjeta cívica en Medellín con motivo de sus conciertos de su gira MNDA Tour. Un año después fue Beyonce y luego llegaron los artistas locales.

Juanes fue el primer artista en tener su propia tarjeta cívica que no tenía su imagen, sino el edificio Coltejer y sus montañas de fondo con un mensaje: “Siempre hay que regresar a la esencia de las cosas, al principio. Y en mi caso, Medellín significa eso, el principio y el final de todo. Amo el lugar en el que nací, nunca me he ido, mi cuerpo viaja por el mundo, mi corazón permanece aquí”.