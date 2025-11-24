Aprobaron la fusión Davivienda y Scotiabank en una sola entidad ¿Qué cambia para los usuarios?

Tras casi un año de trámites, finalmente la Superintendencia Financiera dio el aval para la integración de Davivienda con Scotiabank de cara a una expansión internacional que esperan hacer en varios países de Centro América. Desde la entidad aseguraron que esperan oficializar la fusión de ambas entidades bancarias con el fin de abrir operaciones en por lo menos otros cuatro países.

Con el permiso otorgado por la Superintendencia, ya solo faltarían procesos burocráticos habituales, pero el plan de expansión en la región es bastante ambicioso. Se espera que en el 2026 logren expandirse a países como Panamá, Costa Rica, Honduras y El Salvador, países que se sumarían a Colombia.

Desde Davivienda Group aseguraron que una vez oficializada la integración de ambas empresas, el grupo actuará como el ‘tenedor’ de las operaciones combinadas, es decir, algo similar a lo que tiene el Grupo Aval. Ahora bien, por parte de Scotiabank aseguraron que en los países en los que esperan expandirse ya están adelantando los procesos para abrir operaciones.

¿Qué cambia para el usuario de Davivienda y Scotiabank con la fusión de ambos bancos?

Con respecto a los usuarios de Davivienda y Scotiabank, se espera que no hayan cambios en sus productos diferentes productos adquiridos ya que ambos bancos seguirán funcionando de forma autónoma, pero respondiendo ante el Davivenda Group.

El cambio será que Scotiabank recibirá una participación accionaria de lo que genere el grupo en los países en los que entrará a operar. Esa participación representará aproximadamente un 20% de Davivienda Group.

Finalmente dede ambas entidades aseguraron que “Scotiabank y Davivienda trabajarán conjuntamente para hacer posible la transición fluida de los clientes y empleados de esos países”.

Sobre las implicaciones específicas de la fusión, Davivienda y Scotiabank aseguraron que estarán dando detalles y toda la información pertinente al mercado, pero dieron un parte de tranquilidad a los usuarios, entendiendo que pueden surgir dudas o confusiones con esta noticia.