A la cárcel mujer que habría apuñalado en el cuello a un hombre en medio de una riña

Por medio de un comunicado de prensa publicado en la mañana de este lunes 24 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación se refirió a un grave hecho de violencia registrado en la ciudad de Barranquilla durante la semana pasada. Una mujer fue enviada a la cárcel por un juez por ser la presunta responsable del asesinato de un hombre.

(Lea también: Mujer murió repentinamente en puente peatonal de TransMilenio en la calle 80: “se resbaló y se partió la boca”).

De acuerdo con la información compartida por el ente investigador, la mujer fue identificada como Yuverlis Loana Venera Iriarte. Al parecer, fue una de las protagonistas de una fuerte riña que se registró en el sector El Boliche de Barranquilla el pasado martes 18 de noviembre.

“Una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Atlántico la presentó ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de homicidio agravado. De acuerdo con la investigación adelantada, la procesada sostuvo una discusión con la víctima. En medio del altercado, habría sacado un arma cortopunzante e hirió al hombre en el cuello, causándole la muerte”, narró la Fiscalía General de la Nación en su comunicado de prensa.

La mujer señalada de homicidio gravado no aceptó los cargos

Entre tanto, se conoció que la Policía Nacional la capturó en flagrancia después de la supuesta agresión. Al parecer, la encontraron a unas pocas cuadras del lugar donde se registró el ataque con puñal.

Pese a que la Fiscalía indicó que fue detenida en flagrancia, la mujer no aceptó la responsabilidad por lo ocurrido.

“Durante las audiencias concentradas la mujer no aceptó los cargos y por disposición judicial deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de libertad en centro carcelario”, puntualizó el ente investigador en su boletín.