Un motociclista murió trágicamente después de brutal choque contra un bus en Tolima

Una gran conmoción se vivió en la variante de Honda, Tolima, en la mañana del viernes 21 de noviembre, cuando un motociclista colisionó contra un bus en la vía y su vehículo se prendió en llamas. Según el medio local Ecos de Cobeima, el accidente se registró hacia las 6:00 a. m. y tuvo un trágico desenlace.

Testigos citados por el medio nombrado, afirmaron que el impacto entre ambos vehículos habría provocado una chispa que, al coincidir con un derrame de combustible generó un incendio. La intensidad del fuego calcinó el vehículo y acabó con la vida del moticiclista, quien quedó tendido en el piso sin signos vitales y con el cuerpo afectado por quemaduras.

Por su parte, el conductor del bus perteneciente a la empresa Copetran que estuvó involucrado en el choque resultó ileso.

La identidad de la víctima

El motociclista fallecido fue identificado como Erick Alexander Pulido Guzmán, un joven reconocido y apreciado en su comunidad. Pulido trabajaba en Mariquita y residía en el barrio Caracolí de Honda y, según versiones, el accidente se dio cuando regresaba a su hogar después de su jornada laboral.

En el lugar de la accidente hicieron presencia los autoridades para realizar la inspección técnica correspondiente, por lo que la movilidad se vio afectada durante un momento.

Llama la atención que nadie puso a disposición un extintor cuándo se dio el siniestro, teniendo en cuenta que la ley exige que los vehículos porten este elemento en su kit de carretera con el fin de estar preparados para sucesos como el del viernes pasado.