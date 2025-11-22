Volqueta sin frenos provoca fuerte accidente en Medellín: chocó más de 10 vehículos y dejó varios heridos

El aparatoso accidente sucedió cerca al Éxito de Robledo, en el occidente de la ciudad.

Un aparatoso accidente de tráfico registrado hoy en Medellín en horas de la tarde causó seis heridos y múltiples vehículos afectados en una frecuentada zona de la ciudad. El hecho se dio cerca al Éxito de Robledo, y fue provocado por una volqueta sin frenos que chocó con fuerza generando el complicado siniestro vial.

Videos del accidente dejan en evidencia que la pérdida de control de la volquetá impactó a 12 vehículos, entre ellos 2 buses, dejando tres personas heridas y ocasionando un cierre en la zona afectada.

Increíblemente, el conductor resultó ileso, mientras los lesionados fueron llevados de forma preventiva a centros asistenciales. Por ahora, las autoridades siguen investigando el impactante suceso.

Lea también: Estados Unidos y Canadá ofrecen multimillonaria recompensa en dólares por información sobre el asesinato de un hombre en Medellín: ¿Quién era?

Las impactantes imágenes del choque

En los videos grabados por testigos se puede ver la conmoción en el lugar, con decenas de personas observando y caminando en medio del caos.

La Secretaría de Movilidad de la ciudad hizo presencia en el área y, al momento de lo ocurrido, habló de tres heridos con lesiones leves. Informaron que al menos un vehículo quedó en pérdida total, y que los 12 afectados fueron trasladados a sus lugares de origen o a lugares establecidos.

Las personas que transitaban esa zona cuando ocurrió el siniestro pudieron ver como la volqueta bajaba descontrolada por una loma y fue chocando carros y buses a su paso.

“Hermano, esto está un caos”, dice una de las personas que grabó el momento. El ciudadano registra como algunos buses quedaron desplazados lejos de la ruta que seguían, y muestra el vehículo, una volqueta amarilla, que provocó todo.