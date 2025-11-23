Tragedia en Boyacá: un policía habría asesinado a su esposa “por error”

Un impresionante asesinato consternó a la comunidad de un municipio de Boyacá cuando se supo de un policía que habría matado a su esposa. Parece que se trató de un error por mala manipulación del arma que llevaba consigo, sin embargo, la Fiscalía aún investiga si pudo ser un feminicidio.

El accidente se dio en horas de la noche del miércoles 19 de noviembre, cuando el subteniente Haminton Ruiz, comandante de la Estación de Policía, disparó su fusil sin querer contra su esposa, Liliana Ruiz, con quien se encontraba en el momento. Se dice que el hecho sucedió mientras ambos estaban compartiendo en un establecimiento de comidas rápidas, pero la versión del abogado de Ruiz señala que pasó en la casa de la pareja.

Lea también: Volqueta sin frenos provoca fuerte accidente en Medellín: chocó más de 10 vehículos y dejó varios heridos

Un error por prevención

Algunas versiones apuntan a que el hombre se encontraba manipulando su arma porque le habían alertado de una situación de órden público. Un supuesto hostigamiento en el Batallón de Alta Montaña Nº 2 General Santos Gutiérrez Prieto, a dos horas del casco urbano de Chiscas, habría llamado la atención del comandante, que intentó estar prevenido. Sin embargo, en un comunicado de la Alcaldía de Chiscas, señalaron que los hechos no tendrían relación entre sí.

Después del disparo accidental, efectuado con un fusil de asalto tipo Galil, Ruiz habría subido a su esposa a la patrulla para llevarla a un centro asistencial, pero por el shock perdió el control y volcó el vehículo. Cuando la mujer fue recibida en el hospital, se informó que llegó sin signos vitales.

La fiscalía investiga el hecho para determinar exactamente qué pasó y saber si se cataloga con un feminicidio. Por su parte, la Alcaldía de Ramiriquí, otro municipio de Boyacá, lamentó la muerte de la jóven víctima que se desempeñaba en esa entidad como trabajadora social.

“La Administración Municipal Ramiriquí Cosecha lamenta profundamente el fallecimiento de la joven Liliana Cruz Buitrago (Q.E.P.D). Con gran pesar expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos”, dijo la administración y agregó: “Los acompañamos en este difícil momento, pidiendo a Dios que les conceda fortaleza, consuelo y paz para sobrellevar esta irreparable pérdida”.