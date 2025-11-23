Condenan a un hombre a 30 años de cárcel por la desaparición de su pareja sentimental en San Andrés

En atención a las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación en juicio oral, un juez penal de conocimiento de San Andrés Islas condenó a Hernán Mcgowan Archbold a 30 años y 8 meses de prisión, y lo declaró responsable del delito de desaparición forzada.

La víctima de los hechos que motivaron la sentencia, una mujer de 35 años, fue vista por última vez el 19 de diciembre de 2010, en una vivienda del sector La Piscinita, en San Andrés. Desde entonces se desconoce el paradero.

En su momento, Mcgowan Archbold, su compañero sentimental, indicó a familiares y a las autoridades que su pareja había viajado a Nicaragua para realizar unas diligencias personales y que la había llevado en una lancha mar adentro para que trasbordara a otra embarcación. En el curso de la investigación orientada por una fiscal especializada de la Seccional San Andrés se conoció que el hombre, de 70 años, fue la última persona que tuvo contacto con la mujer. Asimismo, se obtuvo información que acreditaba que no ingresó al país centroamericano ni llegó al lugar al que supuestamente se dirigiría.

En las verificaciones también quedó en evidencia que, durante el tiempo de convivencia, el hoy sentenciado sometió a su compañera sentimental a un ciclo continuo de violencia física y verbal.

La condena emitida, además de señalar que la pena debe hacerse efectiva en centro carcelario, impone a Hernán Mcgowan Archbold el pago de una multa equivalente a 1.333 salarios mínimos legales vigentes e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas.