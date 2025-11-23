Como de película: a través del helicóptero Halcón capturan a dos ladrones que habían robado una camioneta

En las últimas horas, uniformados de la estación de policía Usaquén lograron la captura de dos hombres de 24 y 32 años por el delito de hurto.

Estos hechos se presentaron en el sector de Navarra, en actividades de vigilancia las unidades son alertadas por la central de radio sobre el hurto de una camioneta en esta localidad. De manera inmediata, se despliega un plan candado y en la oportuna reacción de las autoridades se logró ubicar y minutos después recuperar este vehículo en Toberín.

Dejando como resultado la captura de dos hombres, quienes mediante la modalidad de atraco habrían hurtado esta camioneta.

Finalmente, los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por los hechos que se les atribuyen.

En 12 Horas, la policía recuperó una camioneta robada en Teusaquillo

Los hechos ocurrieron en la localidad de Teusaquillo, cuando las víctimas se encontraban realizando diligencias personales. En ese momento fueron abordadas por hombres armados que las despojaron del vehículo y lo llevaron desde el sector del Parkway hasta la parte alta de la localidad de San Cristóbal.

De manera inmediata, las víctimas se comunicaron a la línea 123 e hicieron contacto con la Policía Metropolitana de Bogotá. Gracias a la información recibida, las características del vehículo y la ubicación aproximada que arrojaba el GPS del celular, las patrullas iniciaron un rápido despliegue en la zona donde podría encontrarse la camioneta. Aunque contaban con señal GPS, las condiciones del sector impedían una ubicación exacta debido a que no hay señal.

Tras varias horas recorriendo las empinadas calles del barrio Los Alpes, en San Crist, los uniformados encontraron la camioneta abandonada en un lote baldío que funciona como parqueadero irregular en la parte alta de la localidad. Además, se tienen indicios de la ubicación de los responsables del hurto a los que se les tiene en la mira.